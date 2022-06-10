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الانسداد الرئوي.. مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 10:18 صباحا
الانسداد الرئوي.. مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة
الانسداد الرئوي الذي يصيب المدخنين بشكل عام (الإنترنت)
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يؤثر مرض الانسداد الرئوي على المدخنين بشكل عام، وهو مرض مزمن يتسبب بانسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء.

لكن خبراء التغذية يؤكدون أن تناول الخضراوات والفواكه الطازجة قد يشكل عاملا مساعدا للوقاية من المرض، حسب «دويتشه فيله».

فوائد الفاكهة والخضراوات للجسم لا تعد ولا تحصى، بيد أن خبراء التغذية يؤكدون كذلك على ضرورة تناول المدخنين بشكل خاص للفاكهة الطازجة والخضار من أجل تجنب مشاكل في الرئة. وكانت دراسة سويدية قد أكدت أن تناول المدخنين الحاليين والسابقين للمزيد من الخضروات والفواكه قد يقلل خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

أعراض وتوصية
ويُصعب الانسداد الرئوي المزمن عملية التنفس ويمكن أن يسبب السعال. والنوع الأكثر شيوعا من هذا المرض هو انتفاخ الرئة والتهاب الشعب المزمن، وعادة ما يصيبان المدخنين أو المدخنين السابقين. وكتب الباحثون في دورية «ثوراكس» أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات والفواكه قد تساعد في حماية الرئتين من الأضرار الناجمة عن التدخين.

ومرض الانسداد الرئوي هو مرض مزمن يتميز بانسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء بشكل مزمن وقصور في وظائف الرئة. ويتفاقم هذا القصور تدريجيا وهو غير قابل للرجوع كليا بواسطة الأدوية الموسعة للشعب الهوائية. ويعد التدخين السبب الرئيس لهذا المرض.

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ومن بين أكثر من 40 ألف رجل، فإن المدخنين الذي يتناولون خمس حصص أو أكثر من الفاكهة والخضروات يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 40% للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، مقارنة بالمدخنين الذين يتناولون حصتين من هذه الأطعمة أو أقل. وارتبطت كل حصة إضافية من الخضروات والفواكه بتراجع خطر الإصابة 8%.

بيد أن خبراء التغذية يؤكدون أيضا أن النظام الغذائي وحده لا يكفي لعلاج كل آثار التدخين، وللحد من احتمالات الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن ينصح الأطباء بعدم التدخين أو التوقف عنه نهائيا.

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