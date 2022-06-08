علامات تحول الشامة إلى سرطان الجلد

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن لبعض الوحمات (الشامات) على جسم الإنسان أن تتحول إلى أورام خبيثة، حسب ما يحذر خبراء وأطباء كثر حول العالم.

وقال أخصائي أمراض السرطان البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، إن «الوحمات تظهر على جسم الإنسان طوال حياته، ومعظمها حميدة. ولكن بعضها يمكن أن يتحول إلى ميلانوما (سرطان الجلد)».

وتابع أن: «الشامة، هي الاسم الشائع للوحمة، التي هي تراكم صبغة الميلانين. معظم هذه الشامات تكون حميدة ولا تتحول إلى خبيثة. ولكن مع ذلك يجب الانتباه ومراقبة الشامات طوال العمر»، وفق «روسيا اليوم».

وأضاف أنه من المهم جدًا مراقبة الشامات على الجسم، من أجل اكتشاف أي علامة تشير إلى تحولها إلى ورم خبيث.

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وأوضح الأخصائي إن «العلامات التي تشير إلى أن الشامة تتحول إلى ورم خبيث هي تطورها وتوسعها وتغيُّر شكلها وزيادة تحدبها فوق الجلد، وظهور التقرحات وتساقط الشعر من المنطقة المحيطة بها».

واختتم سيرياكوف بالقول إن «أي علامة من هذه العلامات يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وتقتضي استشارة الطبيب، الذي يقرر إزالتها إذا ظهر أنها خطرة. وإذا أهمل الشخص هذه العلامة، فإنه بعد مضي فترة قصيرة يمكن أن تتحول إلى ميلانوما (سرطان الجلد)».