طفرة في صناعة الأدوية بفضل الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت منظمة أوروبية غير حكومية، أخيرًا، مشروع تطوير دواء ضد «حمى الضنك» بالاعتماد على الذكاء الصناعي.

ويعزز ذلك المشروع تعاظم دور هذه التكنولوجيا في المجالات العلاجية في عالمنا اليوم، وفق «فرانس برس».

أطلقت منظمة «دراغز فور نيغلكتد ديزيسز إينيشياتيف» غير الحكومية الساعية لتوفير علاجات للأمراض المهملة، شراكة في أبريل مع شركة «بينيفولنت إيه آي» البريطانية التي تعمل على تطوير جزيئات جديدة باستخدام الذكاء الصناعي. وهذه ليست المحاولة الأولى لـ«بينيفولنت إيه آي» في هذا المجال. فهي سلطت الضوء بشكل خاص خلال الجائحة، على الدور الذي يمكن أن يلعبه جزيء يحمل اسم «باريسيتينيب» طوره مختبر «إلي ليلي» لمرض آخر، في علاج مرضى «كوفيد-19».

الذكاء الصناعي

قد يُخيّل للبعض أن الذكاء الصناعي بات مستهلكًا في مجالات كثيرة. لكن في قطاع الأدوية، يبدو أن التغيير يتخطى الطابع الشكلي. ففي بداية 2020، طورت شركة «إكزيستنسيا» الناشئة الاسكتلندية، مع المختبر الصيدلاني الياباني «سوميتومو دانيبون» أول جزيء «مصنوع» بالذكاء الصناعي يُستخدم في التجارب السريرية.

ويقول مدير الشؤون العلمية لاتحاد شركات الأدوية توماس بوريل: «إنه ليس أمرًا استشرافيًا: الذكاء الصناعي هو مقاربة منهجية لمعالجة البيانات، ويمكن استخدامه في عدة مراحل من عملية تطوير صناعة الأدوية».

وتكفي زيارة مقر الشركة الفرنسية الناشئة «إيكتوس» التي تأسست العام 2016، لفهم دلالات تغيير العصر. فهنا، لا توجد مجاهر أو أجهزة بيولوجية، ولا يوجد فنيو مختبرات يرتدون معاطف بيضاء. لكن أجهزة الكمبيوتر موجودة بكثرة وتُستخدم لتحليل الكثير من البيانات الصحية بسرعة لا يستطيع أي عقل بشري الوصول إليها.

استغلال البيانات

يوضح يان غاستون ماتيه، رئيس الشركة الناشئة التي شارك في تأسيسها في العام 2016، أن «الفكرة تكمن في استغلال البيانات الموجودة للحصول على جزيئات جديدة ومثيرة للاهتمام، وبسرعة أكبر».

لهذا، استخدم فريقه قاعدة بيانات عالمية تحتوي على بيانات من 100 مليون جزيء. وانطلاقًا من هنا، «دربنا نموذجًا يولِّد تلقائيًا جزيئات جديدة، ويحدد تلك التي ستكون نشطة في أهداف بيولوجية ذات أهمية»، كما يصور يان غاستون ماتيه.

كما أنشأت «إيكتوس» منصة للبحث عن الجزيئات باستخدام الذكاء الصناعي، توفرها لشركات الأدوية بموجب اشتراكات.

- الذكاء الصناعي يهدد الرعاية الصحية للمسنين

تعمل «أكيميا»، وهي شركة ناشئة منبثقة من المدرسة الوطنية العليا للتعليم العالي تم إنشاؤها العام 2019، على تطوير منصة اكتشاف للأدوية باستخدام الفيزياء الإحصائية المستوحاة من الكم.

الطبيعة الفيزيائية للجزيء

يؤكد مؤسس الشركة، الباحث ماكسيميليان ليفيسك، «نحن نستخدم ذكاءً صناعيًا يقال إنه تخليقي»، مضيفًا: «نحن نخترع جزيئات تلتصق بهدف بيولوجي محدد مسؤول عن مرض ما. يتم تغذية الذكاء الصناعي بالفيزياء: نحتاج فقط إلى معرفة الطبيعة الفيزيائية للجزيء والهدف لحساب تقاربهما».

إذا كانت الشركات الناشئة في المقدمة، فإن المختبرات الكبرى تبحث بشكل متزايد في المسألة وتكرِّس موارد كبيرة لها.

ووقَّعت شركة «بريستول مايرز سكويب» الأميركية العملاقة اتفاقية مع «إكزيستنسيا» العام الماضي، يمكن أن تدفع بموجبها للثانية أكثر من مليار دولار. وتشارك مجموعات التكنولوجيا العملاقة أيضًا في هذه المساعي، ففي العام 2019، أعلن المختبر السويسري «نوفارتيس» وشركة «مايكروسوفت» العملاقة تعاونهما في هذا الموضوع.

لكن هل سيشكل ذلك نهاية عمل الصيدلي في مختبره؟ هناك تحديات كبيرة في هذا الإطار، بما يشمل الوصول إلى البيانات القابلة للاستغلال، من دون أن ننسى الحاجة إلى إيجاد متخصصين مستقبليين في البيانات، يكونون خبراء في كل من قضايا الذكاء الصناعي وعلم العقاقير.

هناك أيضًا جانب تنظيمي مهم، وفق توماس بوريل الذي يقول: «على سبيل المثال، نستخدم الذكاء الصناعي لإنشاء ذراع افتراضية للمرضى أثناء تجربة سريرية. ولكن لكي يتم قبول هذا الدواء، يجب أن تدرك الأنظمة التنظيمية قيمة الخوارزمية».