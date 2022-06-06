إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الهندية اكتشاف إصابات جديدة بـ«إنفلونزا الطماطم» التي تشهد انتشارا في بعض المناطق الهندية، وهي عدوى فيروسية تسبب بثورا حمراء اللون، وغالبا ما تصيب الصغار.

وشُخصت 26 حالة في أوديشا، وفي وقت سابق من هذا الشهر أُبلغ عن أكثر من 80 حالة إصابة بأنفلونزا الطماطم في منطقة كولام بولاية كيرالا، وفق «دويتشه فيله».

وتصيب إنفلونزا الطماطم خصوصا الأطفال في الفئة العمرية من 1-9 سنوات غالبا. في حين يعد المرض نادرا لدى البالغين نتيجة لمناعتهم القوية بما يكفي للدفاع عنهم من الفيروس.

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إنفلونزا الطماطم هي عدوى فيروسية شائعة بين الأطفال، ويعاني الشخص المصاب من الحمى، وعادة ما تكون مصحوبة بطفح وتهيج جلدي وجفاف. كما تسبب ظهور بثور على عدة أجزاء من الجسم المصاب، التي عادة ما تكون حمراء اللون. ولم يعرف سببها الدقيق حتى الآن.

وبسبب شكلها الدائري ولونها الأحمر، حصلت العدوى على اسمها إنفلونزا الطماطم أو حمى الطماطم وبالتالي لا علاقة لها بثمار الطماطم. وتعتبر حمى الطماطم معدية أيضا. لذا يحتاج المصابون بهذه الغنفلونزا إلى عزلهم لمنع انتقالها من شخص لآخر.

الأعراض

تشمل الأعراض المحتملة في معظم الحالات الحمى والقروح المؤلمة في الفم والطفح الجلدي مع ظهور بثور على اليدين والقدمين والأرداف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. كما يمكن أن تسبب الأنفلونزا أيضا التعب وآلام المفاصل وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والإسهال والسعال والعطس وسيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم. وفي بعض الحالات، قد يتغير أيضا لون الساقين واليدين.

وتقول الدكتورة الأستاذة المساعدة بالطب الباطني في مستشفى أمريتا كوتشي بالهند، سوبهاش تشاندرا: «إن إنفلونزا الطماطم ليس مرضا يهدد الحياة، ولكنه معدٍ ويمكن أن ينتشر من شخص لآخر، على الرغم من أن الأنماط الحقيقية لانتشار العدوى لا تزال قيد التحقيق».

قد لا تكون إنفلونزا الطماطم خطيرة، ولكن لا يوجد علاج لها أيضا. وتضيف الدكتورة شاندرا: «المرضى الذين يصابون بحمى الطماطم يجب أن يأخذوا الكثير من السوائل والراحة في الفراش.. للحفاظ على ترطيب الجسم والراحة».

انتبه لهذه النقاط

من الضروري منع الأطفال من حك البثور التي تسببها الإنفلونزا. كما ينصح بالراحة والحفاظ على النظافة. وتجنب الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب.

كما يجب تعقيم الأواني والملابس والأشياء الأخرى التي يستخدمها الأشخاص المصابون لمنع انتشار الإنفلونزا.