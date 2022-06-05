نمط تنفسك يتنبأ بعمرك الافتراضي

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن لنمط التنفس أن يؤثر على العمر الافتراضي للإنسان، حسب ما كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة «Respirology»، أجريت على أكثر من ألفي أسترالي، على مدار 22 عامًا.

وكشف تحليل بيانات 2087 مشاركًا عن سمة مميزة، حيث وجدت نتائج الدراسة أن أولئك الذين عانوا ضيقًا في التنفس، بغض النظر عن عادات التدخين، كانوا أكثر عرضة للوفاة في وقت مبكر، وفق «روسيا اليوم».

السعال لدى المدخنين

توصلت نتائج الدراسة إلى أن السعال لدى المدخنين السابقين والصفير عند المدخنين الحاليين يشيران إلى زيادة خطر الوفاة المبكرة. واستمر التدخين في كونه أحد أهم العوامل الدافعة التي أثرت على خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السرطان.

وخلصت الدراسة إلى أن «أعراض الجهاز التنفسي تنبئ بوفاة كبار السن»، وقالت الكاتبة الرئيسية للدراسة كيت بيتري، إنه حتى لو عانى كبار السن أعراضًا تنفسية خفيفة، فيمكنهم الاستفادة من التشخيص في الوقت المناسب من خلال زيارات الطبيب المنتظمة.

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وتابع الباحثون: «السعال عند المدخنين السابقين، والصفير عند المدخنين الحاليين، وجميع المصابين بضيق في التنفس، تتطلب مزيد التحقيقات وإدارة مجددة للمرض». كما وجد الباحثون أن القهوة الطازجة الخالية من الحليب والسكر، أثبتت أنها المفتاح لحياة أطول وأكثر صحة.

وكشف عديد الدراسات أن من يشربون القهوة أقل عرضة للوفاة مبكرًا بسبب أمراض القلب أو السرطان.

وأظهرت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة «Annals of Internal Medicine» أن شرب كوبين ونصف إلى أربعة أكواب من القهوة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 29%.