لا أدلة على كون الغليفوسات مادة مسرطنة

القاهرة - بوابة الوسط

تعد الأدلة العلمية المتاحة غير كافية لتصنيف الغليفوسات ضمن المواد المسرطنة، حسب ما كشفت، الثلاثاء، الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية.

والغليفوسات هو مبيد أعشاب مثير للجدل يستخدم على نطاق واسع في كل أنحاء العالم، وفق «فرانس برس».

وقال مدير تقييم المخاطر في الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، مارك راسنبرغ، إن «لجنة تقييم المخاطر التابعة للوكالة توصلت إلى رأيها العلمي المستقل ومفاده أن لا تغيير في التصنيف الحالي للغليفوسات».

ويعتبر التصنيف الحالي أن الغليفوسات، وهو من أكثر مبيدات الأعشاب استخدامًا في العالم، يتسبب «بإصابات في العيون» و«سام للبيئات المائية».

الغليفوسات والمواد المسرطنة

وأضافت الوكالة في بيان «بعد مراجعة شاملة للأدلة العلمية، خلصت اللجنة مجددًا إلى أن لا مبرر لتصنيف الغليفوسات على أنه مادة مسرطنة».

وتكمن أهمية هذا التقويم في كونه يتيح للمفوضية الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستمدد أم لا الترخيص باستخدام مبيد الأعشاب هذا في الاتحاد الأوروبي.

وينتهي الترخيص الحالي الذي مُدِد عام 2017 خمس سنوات في 15 ديسمبر 2022، لكنه سيمدد تلقائيًا حتى نهاية عملية التقويم، ما لم يتم تحديد خطر معين قبل ذلك.

وكانت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية اعتبرت في مارس 2015 أن «من المحتمل أن يكون الغليفوسات مادة مسرطنة» للإنسان.