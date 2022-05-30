روبرت دي نيرو يسهم في جمع 19 مليون دولار لبحوث الإيدز

القاهرة - بوابة الوسط

في حضور ضيف الشرف، النجم روبرت دي نيرو، نجحت مؤسسة «أمفار» الأميركية لمكافحة الإيدز في جمع أكثر من 19 مليون دولار، خلال مزاد أُقيم أخيرًا في مدينة أنتيب الساحلية الفرنسية.

وخلال أمسية راقية على هامش مهرجان كان السينمائي، الذي اختتم مساء السبت دورته الخامسة والسبعين، مع أكثر من 800 ضيف معظمهم من الأميركيين، بيعت أعمال فنية ولحظات مميزة مع النجوم أو حتى رحلات فاخرة لصالح تمويل البحوث الخاصة بمكافحة الإيدز، حسب «فرانس برس».

وكانت مفاجأة الأمسية بيع عمل لجيف كونز غير معروض في برنامج المزاد الأساسي، بسعر 2.1 مليون يورو. وقدم الفنان في الحفل الخيري أول عمل له بتكنولوجيا «إن إف تي»، من منحوتة «Moonphases» التي سترسلها وكالة ناسا إلى القمر.

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كما حضر ضيف الشرف في أكبر حفل خيري في أوروبا، الممثل روبرت دي نيرو لتقديم عمل لوالده الرسام بيع بمبلغ 500 ألف يورو. وسيشارك المشتري المحظوظ أيضًا مأدبة غداء مع الممثل الأميركي في أحد مطاعمه في نيويورك.

وخلال الأمسية التي أُقيمت في حدائق فندق «إيدن روك» على خليج أنتيب، تم تصوير عديد العارضات والعارضين من أمثال ميلا جوفوفيتش وسيندي برونا وجوردان باريت وإيزابيلي فونتانا.

وغصت الأمسية أيضًا بنجوم في السينما الأميركية، بينهم ليوناردو دي كابريو وإيفا لونغوريا وتوم هانكس وكيسي أفليك.

وأنشئت مؤسسة «أمفار» على يد إليزابيث تايلور في أوائل ثمانينات القرن العشرين، وكانت أول جمعية خاصة لمكافحة الإيدز.