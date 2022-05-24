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اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين قد يكون «مميتا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 10:27 صباحا
اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين قد يكون «مميتا»
قياس ضغط الدم (الإنترنت)
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يعد ضغط الدم الطبيعي من الأمور المهمة، التي يمكن أن ينتج عن عدم اتزانه العديد من المشاكل الصحية.

وأعلن الطبيب الروسي أليكسي جيتو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين قد يشير إلى وجود ورم، وفق «روسيا اليوم».

ويشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أن اختلاف مستوى ارتفاع ضغط الدم في اليد اليمنى عن مستواه في اليد اليسرى، يمكن أن يشير إلى أمراض خطيرة.

اختلاف طبيعي مقبول
ويضيف، إذا كان الاختلاف بحدود 5-10 مللمتر عمود زئبق، فهو أمر طبيعي، ولكن إذا كان الاختلاف أكثر من هذا فإنه يشير إلى المرض. بالطبع يمكن أن يكون الاختلاف ناجمًا عن زيادة العبء على إحدى اليدين، بيد أن هناك أسبابًا أكثر خطورة فعلا.

ويقول: «توجد أسباب مرضية أيضًا، مثل متلازمة (تناذر) العضلة الأخمعية، حيث عندما تتضرر ألياف العضلات يحدث تشنج وضغط على الشرايين. وإن بعض الأورام الحميدة والخبيثة يمكن أن تسبب ضغطًا على الشرايين وتصلب الشرايين وتراكم لويحات الكوليسترول على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، ما يسبب انخفاض مستوى ضغط الدم».

- نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يتلقون علاجا

ويؤكد الأخصائي، على أن اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين، يمكن أن يحدث بسبب تشوهات خلقية شخصية مرتبطة بموقع الشرايين وغير ذلك.

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