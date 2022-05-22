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السماح بإعطاء معززات لقاح «فايزر» للأطفال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 03:50 مساء
السماح بإعطاء معززات لقاح «فايزر» للأطفال
الموافقة على إعطاء معززات لقاح «فايزر» للفئات العمرية الأصغر في أميركا (الإنترنت)
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دفعت بيانات جمعت في التجارب الجارية حاليًا، إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) إلى منح الضوء الأخضر لإعطاء معززات لقاح «فايزر» للأطفال (بين 5 و11 عامًا).

وتخطت الوكالة اجتماع المجلس الاستشاري، الذي يعقد عادة قبل مثل هذه القرارات، قائلة: إن الأمر تناولته المناقشات السابقة، وفق «روسيا اليوم».

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أهلية التعزيز الموسعة، الأربعاء، معترفة بأنه في حين أن «كوفيد-19» يميل إلى أن يكون أقل حدة عند الأطفال من البالغين»، أدى متغير «أوميكرون» الخاص بالفيروس إلى إصابة مزيد الأطفال بالمرض وإدخالهم المستشفى.

إدارة الغذاء والدواء الأميركية
قال روبرت كاليف، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية: «تسمح الإدارة باستخدام جرعة معززة واحدة من لقاح فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا لتوفير حماية مستمرة»، مضيفاً أن «التطعيم لا يزال طريقة فعالة للوقاية من «كوفيد-19» وعواقبه الوخيمة.

واستطرد المنظم الصحي ليقول إن ترخيص الاستخدام الطارئ الجديد كان مستندًا إلى «تحليل بيانات الاستجابة المناعية في مجموعة فرعية من الأطفال من التجربة العشوائية التي يتم التحكم فيها باستخدام الدواء الوهمي»، ما يشير إلى أن المناعة كانت أقوى لدى أولئك الذين تلقوا جرعة معززة. وقدمت التجربة نفسها أيضاً الأساس لقرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أكتوبر 2021 بالموافقة على التطعيمات الأولية بجرعتين للفئة العمرية 5-11 عامًا.

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ومن المتوقع أن تصدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) توصيتها الخاصة، بعد الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بينما ستلتقي شركة «فايزر» و«موديرنا» مع مسؤولي إدارة الأغذية والعقاقير الشهر المقبل لمناقشة الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن الخامسة.

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