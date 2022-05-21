انتبه إلى عرضين رئيسيين لجدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط

شُخّصت في المملكة المتحدة إصابة شخصين آخرين بجدري القرود، منذ بداية مايو، ليصل إجمالي للإصابات إلى تسعة.

وبينما يشدد المرض المداري قبضته على أوروبا، تطلب وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة من «الجميع» أن يكونوا على اطلاع بالأعراض الرئيسية، وفق «روسيا اليوم».

وأصدرت الوكالة نصيحة جديدة تطلب من الجميع البقاء متيقظين للطفح الجلدي غير المعتاد حول الفم والمنطقة التناسلية.

الطفح الجلدي

في تحديث جديد، قال مدير الصحة العامة في لندن البروفيسور كيفين فينتون: «قمنا أخيرًا بتشخيص عدد من الحالات الجديدة لمرض جدري القرود في إنجلترا، وتحديدًا في منطقة لندن الكبرى. وفي هذه المرحلة، نطلب من الجميع أن يكونوا على دراية بالعلامات والأعراض التي تشمل الطفح الجلدي حول الفم، وكذلك حول المنطقة التناسلية. نحن نطلب بشكل خاص من الرجال المثليين وثنائيي الجنس، الذين رأينا نسبة متزايدة من الحالات بينهم، أن يكونوا على اطلاع على مرض جدري القرود».

وأعلنت هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية في المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها تجري تحقيقات لتقييم كيفية إصابة المرضى الجدد بالمرض.

ويُعتقد أن الانتقال بين البشر يحدث من خلال ملامسة سوائل الجسم أو الاتصال الوثيق بدرجة كافية لاستنشاق القطرات المحمولة بالهواء. وعادة ما يظهر الفيروس، وهو أحد أقارب الجدري، كمرض خفيف لا يستمر أكثر من بضعة أسابيع.

أعراض متشابهة

في حين أن أعراض كلا المرضين متشابهة، إلا أن علامات جدري القرود تكون أكثر اعتدالًا بشكل عام من أعراض الجدري، وفق «روسيا اليوم».

وعلاوة على ذلك، فإن تورم الغدد الليمفاوية هو سمة بارزة لجدري القرود، وهو أقل شيوعًا مع الجدري. ولا تنتقل العدوى الفيروسية النادرة، التي تقتل ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص في أفريقيا، بسهولة بين البشر.

ويمكن أن يسبب الحمى والصداع والطفح الجلدي، والتي قد تسبب بثورًا مماثلة لتلك التي تظهر مع انتشار جدري الماء.

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ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى الحمى وآلام الظهر والقشعريرة.

ويضيف: «في غضون يوم إلى ثلاثة أيام (أحيانًا أطول) بعد ظهور الحمى، يصاب المرضى بطفح جلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم».

ويمكن أن تؤدي ممارسة النظافة الجيدة لليدين بعد ملامسة الحيوانات المصابة أو البشر بالماء والصابون إلى تقليل فرص الإصابة بالمرض.