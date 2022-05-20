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طرق بسيطة وفعالة لحرق دهون البطن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 10:22 صباحا
طرق بسيطة وفعالة لحرق دهون البطن
حمل دهون إضافية عند الخصر يعرضك لمشكلات صحية خطيرة (الإنترنت)
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يحذر الخبراء من أن حمل دهون إضافية عند الخصر، يعرضك لمشكلات صحية خطيرة، مثل الأمراض المزمنة.

ويمكن فقدان دهون البطن إلى حد كبير عند فقدان الوزن بشكل عام في الجسم، ويوضح الخبراء، أنه بغض النظر عن عدد تمرينات البطن التي تقوم بها، فمن غير الممكن التخلص من دهون البطن دون اتباع نهج شامل لوزنك، وفق «روسيا اليوم».

جرب هذه النصائح لفقدان الوزن ودهون البطن:

قسط كاف النوم
الحصول على قسط كاف من النوم يقع في مجال إدارة الإجهاد من خلال المساعدة في إدارة مستويات الكورتيزول.

وتساعد الراحة أيضا على التخلص من دهون الجسم عن طريق الحد من الرغبة الشديدة، والحفاظ على شهيتك تحت السيطرة ومنحك الطاقة للتحرك أكثر.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا أنه عندما يحرم الناس من النوم، فإنهم يأكلون ما يقارب 300 سعرة حرارية في اليوم أكثر مما يأكلونه عندما يحصلون على قسط كاف من الراحة.

ويُعتقد أن هذا ناتج عن أن قلة النوم تحفز إنتاج هرمون الجوع، الغريلين، بينما تخفض أيضا مستويات هرمون اللبتين، الهرمون الذي يجعلك تشعر بالشبع.

تقليل السكر
قالت زانا موريس، مؤلفة كتاب The High Fat Diet: How to loss 10lb in 14 days، إن دهون البطن مرتبطة إلى حد كبير بالسكر.

وأضافت: «يتسبب السكر في إفراز الإنسولين، والذي بدوره يشجع الجسم على تخزين الدهون خاصة حول الخصر».

ويصنع الجسم الإنسولين لإدخال السكر إلى خلايانا. لكن الإفراط في تناول الطعام يرتبط بزيادة الوزن بسبب نوع الأطعمة التي تحفز على صنعه.

وأوضحت موريس أن هذا يعني التوقف عن تناول السكريات، من أجل فقدان هذه الدهون الاحتياطية العنيدة.

الرياضة والتمرين
إضافة إلى التركيز على نظام غذائي متوازن وتناول الكربوهيدرات الصحيحة، فإن التمارين الرياضية هي المفتاح في التخلص من دهون الجسم.

وقالت أخصائية التغذية هيلين بوند: «إن اتباع نظام غذائي يتم التحكم فيه بالسعرات الحرارية، مع ممارسة الرياضة جنبا إلى جنب، هي أفضل طريقة لتقليل الدهون في الجسم. وللحصول على زيادة في حرق الدهون، فإن مجموعة من التمارين الهوائية (الجري وركوب الدراجات والسباحة) وتمارين التقوية (مثل رفع الأثقال أو استخدام وزن الجسم في بناء العضلات) هي أكثر فعالية بكثير».

وأوضحت: «هدف كل أسبوع هو ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل وممارسة تمارين القوة مرتين على الأقل».

وجبة خفيفة
بينما يحاول العديد من أخصائيي الحميات تجنب تناول الوجبات الخفيفة، تقول هيلين إنه يمكن أن يكون مفتاحا للحصول على المزيد من العناصر الغذائية في نظامنا الغذائي، والذي بدوره يمكن أن يحسن الصحة، طالما اخترت الوجبات بحكمة، ومن الأفضل تجنب الأطعمة الخفيفة عالية المعالجة أو المكررة.

الألياف المفيدة
الألياف من العناصر الغذائية التي لا يحصل البالغون على ما يكفي منها في الغالب.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الألياف يمكن أن تساعد في الهضم وتمنع الإمساك، الذي يمكن أن يسبب الانتفاخ، بينما تقلل أيضا من مخاطر الإصابة بأمراض مثل سرطان الأمعاء والسكتة الدماغية.

وأظهرت الأبحاث أن الألياف يمكن أن تعزز فقدان الوزن، وتقول هيئة الخدمات الصحية: «اختيار الأطعمة التي تحتوي على الألياف يجعلنا نشعر بالشبع أيضا».

ويمكنك الحصول على المزيد من الألياف عن طريق تناول بدائل القمح الكامل أو الحبوب الكاملة للحبوب أو الخبز أو المعكرونة.

وتحتوي الفاكهة والخضروات أيضا على نسبة عالية من الألياف، مثل البقول، بما في ذلك الفول والعدس.

لا للكحول
لا تخدم المشروبات الكحولية صحتنا على الإطلاق، حيث تحتوي جميع أنواع الكحول على سعرات حرارية، لذلك عند شربها بكميات كبيرة، تتراكم هذه السعرات الحرارية، وخاصة عند إضافة الخلطات، مثل عصير الليمون أو الكولا أو عصائر الفاكهة. 

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