آثار جانبية غير مرغوبة لعقاقير تخفيض الكوليسترول

القاهرة - بوابة الوسط

يستخدم عقار برافاستاتين مع نظام غذائي سليم لخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، لكنه يتسبب أحيانا في بعض الآثار غير المرغوبة.

ويجب مراجعة الطبيب على الفور إذا كنت تعاني من ألم في الذراع أو الظهر أو الفك، وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تعاني من ألم في المفاصل، أو تصلب العضلات، أو تقلصات العضلات، أو التشنجات، أو الهزال أو الضعف، حسب ما نقل «روسيا اليوم» عن موقع مركز «مايو كلينك» الطبي الأميركي.

ويمكن أن تحدث الآثار الجانبية الشائعة طوال النهار والليل أيضا، وتشمل هذه الأعراض الصداع والدوار والشعور بالغثيان وآلام العضلات والشعور بالتعب غير المعتاد أو الضعف الجسدي.

مشاكل في الجهاز الهضمي

أبلغ آخرون أيضا عن مشاكل في الجهاز الهضمي. ويمكن أن يشمل ذلك الإمساك والإسهال وعسر الهضم أو إخراج الغازات. واثنان من الآثار الجانبية الأخرى الشائعة هي مشاكل النوم وانخفاض عدد الصفائح الدموية. وتشمل الآثار الجانبية غير الشائعة مشاكل الجلد، مثل حب الشباب أو الطفح الجلدي الأحمر المثير للحكة.

ويوضح «مايو كلينك» أن العقاقير المخفضة للكوليسترول يمكن أن تسبب أحيانا التهاب العضلات وتلفها.

- علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الآثار الجانبية النادرة للستاتين تشمل فقدان الإحساس أو الوخز في النهايات العصبية لليدين والقدمين، وهو ما يسمى بالاعتلال العصبي المحيطي.

وتقترح: «تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من ألم عضلي أو ضعف لا يمكن تفسيره - على سبيل المثال، الألم غير الناجم عن العمل البدني».

وتشير (NHS) إلى مراجعة الدراسات العلمية حول فعالية العقاقير المخفضة للكوليسترول التي وجدت أن شخصا واحدا من كل 50 شخصا يتناول الدواء لمدة خمس سنوات سيتجنب حدثا خطيرا، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، نتيجة لذلك.

مدى الحياة

عادة ما يتعين عليك الاستمرار في تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول مدى الحياة لأنك إذا توقفت عن تناولها، فسيعود مستوى الكوليسترول لديك إلى مستوى عال في غضون أسابيع قليلة.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية (BHF): «إذا كنت تتناول عقار سيمفاستاتين أو أتورفاستاتين، فتجنب الجريب فروت لأنه قد يزيد من خطر تعرضك للآثار الجانبية».

وتوضح المؤسسة: «سيجد طبيبك أو طبيب القلب الستاتين المناسب لك، اعتمادا على تاريخك الطبي ومستوى الكوليسترول الذي يريدك أن تستهدفه. وإذا كنت حساسا تجاه أحد العقاقير المخفضة للكوليسترول، فقد لا تكون حساسا تجاه عقار آخر. ويجب إجراء فحص دم بعد أي تغيير في الستاتين لمعرفة مدى فعالية الدواء الجديد في خفض نسبة الكوليسترول لديك».