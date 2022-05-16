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نجاح عملية فصل توأمين يمنيين سياميين في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 01:53 مساء
نجاح عملية فصل توأمين يمنيين سياميين في السعودية
أطباء سعوديون في مركز الملك سلمان للإغاثة يجرون بنجاح عملية «معقدة» لفصل توأمين يمنيين سياميين (الإنترنت)
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ذكرت وسائل إعلام محلية، الإثنين، أن أطباء سعوديين نجحوا في فصل توأمين يمنيين سياميين، بعد عملية «معقدة» استمرت 15 ساعة.

وشارك 24 مختصا من أطباء الأعصاب والتجميل والتخدير في عملية فصل الصبيين يوسف وياسين اللذين كانا «ملتصقين في عدة أعضاء»، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

 مركز الملك سلمان للإغاثة
نفذ أطباء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملية فصل التوأمين على «أربع مراحل» ووصفوها بأنها من «أكثر العمليات تعقيدا» التي أجروها على الإطلاق، حسب «فرانس برس».

وأوضح الأطباء أنه تم نقل التوأم إلى قسم العناية المركزة للأطفال حيث يخضعان «للعناية والرقابة المشددة خصوصا الطفل ياسين الذي تعتبر حالته حرجة».

في يوليو 2021، نجح أطباء سعوديون في فصل توأم يمني طفيلي، مشيرين حينها إلى أنها العملية الخمسين التي يجرونها لفصل توائم ملتصقة.

وفي ديسمبر الماضي، عاد توأمان يمنيان سياميان إلى العاصمة صنعاء بعد أكثر من خمسة أشهر على عملية فصل ناجحة «نادرة ومعقدة» في الأردن، حسبما أعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة «يونيسف» آنذاك.

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والأسبوع الماضي، وجه العاهل السعودي الملك سلمان، الذي كان يجري فحوصات طبية في المستشفى حينها، بنقل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» من اليمن إلى الرياض، لإجراء الفحوص الطبية لدراسة إمكانية فصلهما.

واليمن غارق في حرب مدمرة منذ أكثر من سبع سنوات، مما جعل سكانه على شفير المجاعة وسط تدهور كبير في نظام الرعاية الصحية.

وأدى استيلاء المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء في 2014 إلى تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتسبب النزاع في مقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة التي تصف الأزمة اليمنية بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

أطباء سعوديون في مركز الملك سلمان للإغاثة يجرون بنجاح عملية «معقدة» لفصل توأمين يمنيين سياميين (الإنترنت)
أطباء سعوديون في مركز الملك سلمان للإغاثة يجرون بنجاح عملية «معقدة» لفصل توأمين يمنيين سياميين (الإنترنت)
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