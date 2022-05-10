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آثار إيجابية إذا عرفتها ستفكر في الإقلاع عن التدخين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 10:27 صباحا
آثار إيجابية إذا عرفتها ستفكر في الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين (الإنترنت)
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يرى الخبراء أن هناك بعض الأسباب الوجيهة، فضلا عن الصحة، ستساعد معرفتها على الإقلاع عن التدخين بشكل عاجل.

وركزت مجلة «بونته» الألمانية على تأثيرات سلبية يعاني منها المدخنون، والتركيز عليها قد يشكل أسبابا وجيهة إضافية للتخلص من هذه الآفة الخطيرة.

وهذه التأثيرات قد لا تكون معروفة جيدا للمدخنين وأن الإقلاع عن السجائر بأنواعها سيسهم في تحسينات ملحوظة في جوانب أخرى كثيرة، وفق «دويتشه فيله».

فما هي الأسباب الأخرى التي ستجعل الحياة أجمل دون التدخين؟

بشرتك أجمل
يؤدي التدخين إلى إبطاء تدفق الدم في الجسم، ويعمل أول أوكسيد الكربون والنيكوتين على تضييق الأوعية الدموية، مما يؤثر بشكل أساسي على الأوردة الدقيقة التي تغذي بشرتنا. ويتم تجديد مادة الكولاجين، وهي المادة الداعمة للبشرة بصورة أبطأ للمدخنين، وهو ما يسهم في هرمها وظهور التجاعيد بشكل أكبر وأسرع.

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صحيح أن الإقلاع عن التدخين لن يمحو التجاعيد بطريقة سحرية، لكنها على الأقل ستساهم في زيادة مادة الكولاجين داخليا وستنشط من الحركة الدموية، وهو ما سينعكس على البشرة.

ابتسامتك أكثر إشراقا
التدخين يؤثر على لون الأسنان، وحتى اللسان. إذ تتشكل البقع الصفراء بسبب القطران الذي يوجد في التبغ من السجائر والسيجار ويتراكم على الأسنان واللسان وأعضاء الجهاز التنفسي، ومهما تم تنظيف الأسنان فإنها ستتلون بسرعة. لذلك فإن الإقلاع عن التدخين سيزيد من جمالك وجمال ابتسامتك. وغني عن القول أنه حتى هذه الرواسب الصلبة لن تذوب من تلقاء نفسها بعد أن تتوقف عن التدخين. فالطريقة الأكثر فعالية وأمانا هي تنظيف الأسنان بشكل احترافي في عيادة طب الأسنان. بعد هذا التنظيف الأساسي ستبدو الأسنان أكثر إشراقا مرة أخرى.

رائحتك أفضل
الحقيقة هي أن المدخنين لا يعانون فقط من مشاكل رائحة الفم الكريهة، ولكن أيضا تصبح رائحة أجسامهم أميل إلى الدخان، وبخاصة المدخنين الشرهين منهم، وتصبح رائحة احتراق التبغ مرتبطة بثيابهم ومتعلقاتهم، كما أن رائحة شعر المدخن تصبح كذلك غير محببة للآخرين ويصعب التخلص منها. لا عجب أن الكثير من الناس يشعرون بالاشمئزاز غريزيا من هذه الرائحة.

وفر المال
خاصة في الأوقات التي ترتفع فيها الأسعار بشكل عام كما هي الآن، يمكنك أيضا توفير الكثير من المال من خلال عدم التدخين بعد الآن. احسب كم تنفق على السجائر في الشهر! سترى أن الإقلاع عن التدخين أرخص بكثير على المدى الطويل. كافئ نفسك وعائلتك بالمزيد من العطل سوية جراء ما وفرته من إحراق السجائر.

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