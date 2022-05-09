صحة الأسنان كلمة السر في حماية مرضى السكري والشريان التاجي

القاهرة - بوابة الوسط

فحص باحثون العلاقة بين رعاية الأسنان الوقائية، أي الفحوصات المنتظمة والتنظيف وعلاج اللثة غير الجراحي، وتكاليف رعاية مرضى السكري أو الشريان التاجي، في دراسة حديثة.

وانطلقت الدراسة التي قادتها مجموعة «Mayo Clinic» الطبية الأميركية، من فرضية أن صحة الفم عنصرا حاسما في الصحة العامة،.

رعاية الأسنان

يقول الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور بيجان بورا: «ارتبطت رعاية الأسنان الوقائية ارتباطا وثيقا بتوفير كبير للمرضى الذين يعانون من أي من الحالتين، وحتى أكبر بالنسبة للمرضى الذين يعانون من كلا الحالتين»، وفق «روسيا اليوم».

وأضاف بورا: «قمنا بقياس هذا على أنه مدفوعات إجمالية من خطة الرعاية الصحية، والتي تضمنت رعاية الأسنان الوقائية المتكاملة».

ويضيف بوراه: «من المثير للاهتمام، أن أكبر توفير في التكلفة جاء من انخفاض استخدام خدمات المرضى الداخليين، لذا في الأساس، ارتبط الفم الأكثر صحة مع دخول أقل إلى المستشفى، وهذا يوفر المال، ولكن الأهم من ذلك أن المرضى يظلون بصحة أفضل».

مرض السكري

فحص الدكتور بورا وفريقه سجلات 11734 مريضا بالغا مسجلين في خطة صحية تجارية في أركنساس، والتي وفرت تغطية متكاملة للرعاية الوقائية للأسنان، وتم تسجيل مرضى الدراسة بشكل مستمر في الخطة الصحية لمدة عام واحد على الأقل خلال السنوات 2014 إلى 2018، وكانوا يعانون من مرض السكري أو مرض الشريان التاجي أوكليهما.

وركز الباحثون على مجموعات المرضى مع أربع وخمس سنوات من التسجيل المستمر، وقارنوا تكاليف الرعاية الصحية لأولئك الذين قاموا بزيارة وقائية واحدة على الأقل كل عام من التسجيل بالمرضى الذين لم يستخدموا رعاية الأسنان، وتم حساب التكاليف من خلال مجموع المطالبات المتعلقة برعاية المرضى الداخليين والخارجيين والأدوية الموصوفة.

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واختتم بورا بالقول: «تظهر بياناتنا أن الأشخاص المصابين بداء السكري أو مرض الشريان التاجي قد قللوا من نفقات الرعاية الصحية، بما في ذلك احتمالية أقل لدخول المستشفى، عند تلقيهم رعاية الأسنان الوقائية بشكل منتظم، ومع ذلك، ليس من الصعب استنتاج أن الممارسات الجيدة لصحة الفم ستكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة أخرى».