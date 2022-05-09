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تلوث المحار يودي بحياة شخص

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 10:50 صباحا
تلوث المحار يودي بحياة شخص
يعتبر الساكسيتوكسين أحد السموم العصبية التي يمكن أن تتراكم في المحار وتتسبب بالتسمم الغذائي لدى البشر. (أ ف ب)
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حذرت غواتيمالا من تلوث للمحار ناجم عن مد أحمر ضرب ساحلها الواقع جنوب المحيط الهادئ، وأدى حتى الآن إلى وفاة شخص واحد.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن التحاليل، التي أُجريت على هذا المد الأحمر (وهو عبارة عن تكاثر للطحالب يعطي الماء لونًا مائلًا إلى الاحمرار) أظهرت تركيزًا عاليًا من الساكسيتوكسين يفوق المستويات المقبولة، وفق «فرانس برس»، الأحد.

ويعتبر الساكسيتوكسين أحد السموم العصبية، التي يمكن أن تتراكم في المحار وتتسبب بالتسمم الغذائي لدى البشر.

وأضاف المصدر نفسه أن وفاة واحدة و11 حالة تسمم بالرخويات سُجِّلت منذ 29 أبريل الفائت في غواتيمالا.

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وناشدت السلطات السكان تجنب استهلاك الرخويات ومنها مثلًا بلح البحر والبطلينوس والأصداف لأنها «تسبب تسممًا شديدًا، ويمكن أن تؤدي إلى الموت».

وشرح البيان أن من الممكن تناول الأخطبوط والحبار والكركند والقريدس وسرطان البحر والأسماك، دون التعرض لخطر التسمم حتى في ظل وجود المد الأحمر السام.

وتظهر أعراض مثل وخز الشفاه واللسان والوجه في غضون ساعة من تناول المحار الملوث. وقد يحصل شلل وضيق تنفس وغثيان ودوخة وتقيؤ في الحالات الشديدة.

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