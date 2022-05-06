خطورة تكرر الإصابة بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

يزداد تكرر الإصابة بمرض «كوفيد-19» على خلفية انخفاض المناعة لدى الإنسان، حسب عالم روسي.

وقال الدكتور كامل خافيظوف، رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق جديدة للتشخيص القائمة على تقنيات المسح الوبائي، في مركز البحوث العلمية التابع لهيئة حماية المستهلك في روسيا، إن هذا الخطر يزداد نتيجة انخفاض المناعة، وفق «روسيا اليوم».

وأوضح بالقول إن: «المناعة ضد الفيروس ليست أبدية، وتنخفض تدريجيا. لذلك يزداد خطر تكرر الإصابة بالعدوى. ولهذا السبب، لا يمكن استبعاد حدوث زيادة في عدد الإصابات مستقبلا».

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وتابع: «يستمر حدوث الطفرات في الفيروس، والمتغيرات الحاصلة تحل محل بعضها البعض بصورة دورية. لذلك لا يمكن في هذه الحالة التأكيد على أن الفيروس أصبح أقل خطورة نتيجة هذه الطفرات».

أمراض المناعة الذاتية

وفي وقت سابق حذر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ومنها خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض المناعة الذاتية، داعيا إلى ضرورة أخذ اللقاح ضد كوفيد-19، وفق «روسيا اليوم».

وأضاف موراشكو: «أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تظهر أيضا، وهناك خطر أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الأول، لذلك لا داعي لانتظار المضاعفات، وانما يجب التطعيم ضد فيروس كوفيد-19».

كما حذر موراشكو من احتمال خطر تفشي كوفيد -19 في شهر يونيو القادم: «الآن من المهم للغاية إعادة التطعيم، لأنه وفقا لتوقعاتنا، هناك خطر كبير يتمثل في زيادة الإصابة في شهر يونيو ونهاية مايو، حيث يتم تقليل مناعة القطيع».