أمراض المناعة الذاتية قد تأتي بعد «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

لا يتوقف خطر فيروس كورونا عند الأعراض المصاحبة للإصابة به، إذ أن مرحلة ما بعد التعافي من «كوفيد-19» قد تشهد الإصابة بأمراض أخرى تهدد حياة المريض.

وحذر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض المناعة الذاتية، داعيًا إلى ضرورة أخذ اللقاح ضد «كوفيد-19»، حسب «روسيا اليوم»، السبت.

وأوضح موراشكو: «أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تظهر أيضًا، وهناك خطر أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الأول، لذلك لا داعي لانتظار المضاعفات، وإنما يجب التطعيم ضد فيروس كوفيد-19».

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وكذلك حذر موراشكو من احتمال خطر تفشي «كوفيد -19» في يونيو المقبل: «الآن من المهم للغاية إعادة التطعيم، لأنه وفقًا لتوقعاتنا، هناك خطر كبير يتمثل في زيادة الإصابة في شهر يونيو ونهاية مايو، حيث يتم تقليل مناعة القطيع».

وبحسب الوزير، من الضروري عدم الانتظار حتى تصاعد موجة المرض مرة أخرى، ولكن يجب الانخراط في الوقاية عن طريق التطعيم ضد الفيروس.