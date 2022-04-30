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فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 02:14 مساء
فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد
شعار هيئة «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» المسؤولة عن الصحة العامة في الولايات المتحدة (أ ف ب)
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رجحت تحاليل لإصابات بالتهاب الكبد الحاد، لدى أطفال صغار جدًا في الولايات المتحدة، أن يكون فيروس غدي وراء هذه الحالات الغامضة.

لكن السلطات الصحية الأميركية لم تجزم بأن ذلك هو السبب المؤكد وراء الإصابات، حسب «فرانس برس»، السبت.

وعادة ما تتسبب الفيروسات الغدية، وهي شائعة، بأعراض تنفسية، أو بالتهاب الملتحمة أو حتى باضطرابات في الجهاز الهضمي.

غير المعروفة المصدر
لا تقتصر ظاهرة هذه الإصابات غير المعروفة المصدر بالتهاب الكبد على الولايات المتحدة، إذ سجلت عشرات الحالات في كل أنحاء أوروبا، مما أثار مخاوف من إمكان تحوّلها وباءً جديدًا.

وجاء في منشور لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة: «في الوقت الراهن، نعتقد أن أحد الفيروسات الغدية قد يكون سبب هذه الحالات، ولكن لا يزال يجري درس عوامل بيئية أخرى».

وأوضحت الهيئة أن ما قد يكون تسبب بهذه الإصابات هو تحديدًا الفيروس الغدي «من النوع 41» الذي يؤدي عادةً إلى التهابات حادة في المعدة والأمعاء.

 الفيروسات الغدية 
من المعروف أصلاً أن الفيروسات الغدية تشكّل أحدأسباب التهاب الكبد، ولكن كان يُعتقد أنها لا تؤدي إلى الإصابة به إلا لدى الأطفال الذين يعانون ضعفًا في جهاز مناعتهم.

وشملت التحاليل بالتفصيل تسع حالات سجلت في ألاباما بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022.

وراوحت أعمار الأطفال بين سنة واحدة وست سنوات، وكانوا جميعًا بصحة جيدة. وعانى معظم هؤلاء الأطفال تقيؤًا وإسهالًا وبعض أعراض الجهاز التنفسي.

واستلزم حالتا اثنين من الأطفال إجراء عملية زرع كبد لهما، وقد تماثلا جميعاً للشفاء أو هما في طور التعافي.

وتبيّن أن الأطفال التسعة يحملون فيروسًا غديًا، ورُصد وجود النوع 41 من هذه الفيروسات لدى خمسة منهم.

- «الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

واستبعدت الهيئة الصحية الأميركية أن تكون وراء الإصابات أسباب أخرى بينها كوفيد-19 وفيروسات التهاب الكبد (إيه وبي وسي)، وفق «فرانس برس».

واشارت الهيئة إلى أن وجود فيروس إبستين-بار ثبت لدى ستة منهم، ولكن «لم يسجل وجود أجسام مضادة لديهم، مما يعني أنها عدوى سابقة لم تعد نشطة».

وأكدت الهيئة أنها تنسّق بشكل وثيق مع السلطات الصحية الأوروبية.

ويجري التحقيق كذلك في حالات شهدتها ولايات أميركية أخرى. وأعلنت السلطات الصحية في ولاية ويسكونسن هذا الأسبوع إنها تراجع أربع حالات محتملة لأطفال، من بينها وفاة واحدة.

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