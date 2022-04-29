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أضرار حرارة الصيف على العيون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 02:17 مساء
أضرار حرارة الصيف على العيون
خبراء يحذرون من أضرار قد تصيب العيون بسبب حرارة الصيف المرتفعة (الإنترنت)
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تفاقمت المشاكل الصحية لكثير من البشر، خلال العامين الماضيين، بسبب الإغلاق الذي أجبر الناس على قضاء المزيد من وقتهم في مشاهدة التلفزيون أو العمل من المنزل.

ومع ذلك، فإن ما كان دائما يمثل مشكلة للعين هو الصيف، حسب «روسيا اليوم».

ويؤكد الأطباء أن الصيف، على الرغم من أنه يتيح فرصة ثمينة للتخلي عن الشاشات، له تأثير على العيون.

ويقول الدكتور، توشا غروفر، إن موسم التدريبات الحرارية في الهواء الطلق له تأثير على كيفية عمل أحد أكثر الأصول تعقيدا في الجسم.

حرارة الشمس الحارقة
ويوضح المدير الطبي لمركز «فيجن آي» في نيودلهي أن «حرارة الشمس الحارقة ضارة للغاية بالعيون».

ويتابع الدكتور غروفر قائلا: «إن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية في الصيف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وتلف الشبكية».

ونتيجة لذلك، من المهم أن توفر أي نظارة شمسية يتم ارتداؤها حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

ويضيف الدكتور غروفر أن الصيف «يمكن أن يسبب أيضا حساسية للعين، والتي تتراوح من حكة خفيفة واحمرار إلى ذرف دمع عين شديد وتورم في الجفون والتهاب الملتحمة البكتيري والفيروسي».

- طرق بسيطة للتخلص من انتفاخ العينين

ويقول الدكتور غروفر إن الحرارة المفرطة يمكن أن تسبب أيضا «حروقا في العين وإعتام عدسة العين وتنكسا بقعيا والسرطان».

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مزعجا، إلا أنه يمكن تجنب الحالات إذا تم اتخاذ تدابير بسيطة مثل ارتداء النظارات الشمسية وعدم التحديق في الشمس.

ويمكن أن يؤدي التعرض المفرط للشمس أيضا إلى الإصابة بسرطان الجلد، والذي يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعا في العالم.

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