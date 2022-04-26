Atwasat

«يونيسف»: انخفاض معدلات تطعيم الأطفال ينذر بالخطر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 02:58 مساء
«يونيسف»: انخفاض معدلات تطعيم الأطفال ينذر بالخطر
طفل يتلقى اللقاح في أحد المراكز الصحية في ليما بالبيرو في 28 أكتوبر 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

أبدت منظمة اليونيسف قلقها من حدوث انخفاض «ينذر بالخطر»، في معدلات تطعيم الأطفال، ضد الأمراض المعدية.

وحذّرت المنظمة الأممية، الإثنين، من أن واحدًا بين كل أربعة أطفال، في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لم يتلقَ كامل اللقاحات ضد الأمراض المعدية الأكثر شيوعًا، حسب «فرانس برس».

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في بيان إن «التغطية الكاملة بالتطعيم ضد الدفتيريا والكزاز والشاهوق انخفضت في غضون خمس سنوات فقط من 90% العام 2015 إلى 76% العام 2020»، أي ما يمثل 2.5 مليون طفل إضافي لم يُحصّنوا بشكل كاف ضد الفيروسات المسببة للأمراض.

انخفاض معدلات التطعيم ينذر بالخطر
قالت المديرة الإقليمية لليونيسف في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، جين غوف، في بيان «إن الانخفاض الذي تشهده المنطقة في معدلات التطعيم ينذر بالخطر»، مضيفةً أن «ملايين الأطفال والمراهقين معرضون لخطر حدوث مضاعفات خطرة قد تصل إلى الوفاة فيما يمكن تفادي هذه النتائج».

وأشارت بيانات لليونيسف إلى أن هايتي وسورينام حيث لم يتلق إلا نصف الاطفال تطعيماً ضد الدفتيريا والكزاز والشاهوق، تسجّلان أدنى معدلات التغطية في المنطقة، تليهما فنزويلا (60%) وبوليفيا (68%) والإكوادور (70%).

وذكّرت اليونيسف بواقع تفشي الأوبئة كما حصل مع الفيروس المسبب للدفتيريا إذ ارتفعت الإصابات به من خمس حالات العام 2013 في المنطقة كلها إلى نحو 900 حالة العام 2018. وأصيب 23 ألف شخص العام 2019 بالحصبة، وهي شديدة العدوى أكثر، مقابل تسجيل 500 حالة العام 2013.

التراجع في نسبة التطعيم
قال المتخصص الإقليمي في صحة الأم وحديثي الولادة لدى اليونيسف في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، رالف ميدي إن «أسبابًا عدة تقف وراء هذا التراجع في نسبة التطعيم».

وأضاف «إن الوضع تغير في المنطقة على مدى السنوات الخمس الفائتة، إذ ركزت الحكومات اهتمامها على قضايا الصحة العامة البارزة الأخرى كالفيروسات المسببة بزيكا وشيكونغونيا وكوفيد-19 أخيرًا».

وأشار كذلك إلى أن ما يعيق حملات التطعيم كذلك مجموعات مهاجرة يصعب الوصول إليها إضافة إلى صعوبة في الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعزولة.

- لماذا يجب تطعيم الأطفال والمراهقين ضد «كورونا»؟

وفيما الانخفاض في التغطية الشاملة بالتطعيم يسبق وصول الوباء، تعتبر اليونيسف أن الوضع ساء بسبب «الإغلاق أو الاستقبال غير المنتظم في عدد كبير من مراكز الرعاية الصحية الأولية (...) والخوف من الإصابة بفيروس كورونا في حال الذهاب إلى تلك المراكز».

وتدعو اليونيسف الحكومات في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى إعادة برامج التحصين الأساسية وتعزيزها سريعًا، بالإضافة إلى تطوير حملات لزيادة الثقة في اللقاحات وتنفيذ خطط للوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا
أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم

صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»

أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»

بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية

قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا

مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»

مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
شارك في لعبة ترفيهية فأصيب بنوبة قلبية.. ومات
شارك في لعبة ترفيهية فأصيب بنوبة قلبية.. ومات
هل يمكن الاستعاضة بالطعام عن الدواء؟
هل يمكن الاستعاضة بالطعام عن الدواء؟
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ ...
بعض الأطعمة الغنية بالنتريت تسبب الإصابة بالسرطان
بعض الأطعمة الغنية بالنتريت تسبب الإصابة بالسرطان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر...
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر...
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»...
خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»
خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»...
كيف تفرق بين التهاب الحلق المرتبط بـ«كورونا».. وغيره؟
كيف تفرق بين التهاب الحلق المرتبط بـ«كورونا».. وغيره؟...
المزيد
«يونيسف»: انخفاض معدلات تطعيم الأطفال ينذر بالخطر
«يونيسف»: انخفاض معدلات تطعيم الأطفال ينذر بالخطر...
علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء
علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء...
سر اليوم الثالث في رحلة الاستشفاء من «كورونا»
سر اليوم الثالث في رحلة الاستشفاء من «كورونا»...
بعض الأطعمة الغنية بالنتريت تسبب الإصابة بالسرطان
بعض الأطعمة الغنية بالنتريت تسبب الإصابة بالسرطان...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط