هل يمكن الاستعاضة بالطعام عن الدواء؟

القاهرة - بوابة الوسط

قبل أكثر من 2500 عام، قال الطبيب اليوناني أبقراط «أبو الطب الغربي»: «ليكن طعامك دواءك ودواؤك هو طعامك»، غير أن العلماء في عصرنا يؤكدون أن تناول الطعام الصحي باستمرار لا يضمن لك تجنب كل الأمراض.

لكن ذلك لا يعني أن التغذية مسألة غير مهمة، بل على العكس، ففي حين أن علاج المرض كان يشمل الطعام في عصر أبقراط، إلا أنه لم يتم التعامل مع الطعام كدواء، فقد كان يُنظر إليه على أنه مادة يمكن لأجسامنا استيعابها والاستفادة من مكوناتها بعد الهضم، بينما كان يُنظر إلى الطب على أنه مادة يمكن أن تغير طبيعة الجسم، وفق «دويتشه فيله».

كتاب الغذاء ليس دواء

بحسب ما كتب الطبيب وخبير التغذية في المملكة المتحدة جوشوا وولريتش، في كتابه الصادر في العام 2021 بعنوان «الغذاء ليس دواء»، فإن الأدوية قادرة على فعل أشياء بجسم الإنسان لا يستطيع أي شيء آخر القيام بها، ولكن عدم تناول دواء بشكل مبدئي ومسبق لا يعني الإصابة بالمرض، وفقًا لما نشر موقع «سياتيل تايمز» الأميركي.

على سبيل المثال، يشير وولريتش إلى أن تناول فيتامين «سي» لعلاج الاسقربوط هو علاج ناجح لأن الاسقربوط ناجم عن نقص فيتامين «سي»، ولكن في حين أن الأدوية الخافضة للضغط تخفض ضغط الدم، فإننا لا نعاني ارتفاع ضغط الدم لأننا لم نتناول الأدوية الخافضة للضغط ابتداء كنوع من الوقاية. ويلخص الأمر فيقول: «الطعام طعام. الطب دواء. دعونا نتوقف عن الخلط بين الاثنين».

جودة النظام الغذائي

بشكل عام، الحصول على مستويات كافية من العناصر الغذائية الضرورية يمكِّن أجسامنا من التطور والعمل بشكل طبيعي. هذا يعني أنه عند تحسين جودة النظام الغذائي أو زيادة النشاط البدني، تحدث أكبر المكاسب الصحية، وذلك عندما ينتقل شخص ما من «خط أساس» منخفض - بمعنى نقص المغذيات وانخفاض أسس استمرار الحياة البيولوجية بشكل مستقر - إلى تلبية الحد الأدنى من المستويات الموصى بها.

في أحسن الأحوال ، يمكن أن يؤدي هذا الدافع لتناول الطعام (أي تناول الطعام كدواء) بشكل مثالي إلى الهوس بالطعام دون ضمان وجود المكافأة المرجوة، وهي هنا الحصول على صحة مثالية. في أسوأ الأحوال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الأكل على سبيل المثال.

أيضًا هناك الكثير من القلق بشأن النظم الغذائية ذات الجودة الرديئة التي تؤدي إلى زيادة الإصابة بعديد الأمراض المزمنة. نعم ،هناك دليل على أن اتباع نظام غذائي مغذي يتضمن الكثير من الأطعمة النباتية يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وهما على الأرجح المرضان المزمنان اللذان يقلقان الكثيرين، ولكن ليس هناك ما يضمن أن تناول الطعام الصحي سيسمح لك بتجنب تلك الأمراض، حسب «دويتشه فيله».

صحي من أجل حياتك

تقول كاري دينيت أخصائية التغذية المعتمدة، ومؤلفة كتاب «صحي من أجل حياتك: نهج شامل للعافية المثلى»، إنها عندما كانت تعمل مع مرضى السرطان، أجرت عديد المحادثات، التي قال بعض المرضى خلالها إنهم يعرفون أنهم «تسببوا» في إصابة أنفسهم بالسرطان من خلال عدم تناولهم الطعام «الصحي بدرجة كافية»، واصفة الأمر بأنه عار تمامًا عن الصحة.

وتلوم دينيت بشكل كبير جدًا على فهم من هذا النوع، «لأن ما يحدد درجة صحتنا هي عوامل متعددة، فهناك العوامل الاجتماعية والاقتصادية، التي تمثل نحو 40%، والجينات/البيولوجيا والبيئة المحيطة تمثل 10 % وأيضًا جودة الرعاية الصحية التي نتلقاها تمثل نحو 10 %، وتمثل سلوكياتنا الصحية الشخصية نحو 30 %؛ و10 % تشمل التغذية وكذلك النشاط البدني والنوم والتوتر والرعاية الصحية الوقائية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر (الجنس غير الآمن وعدم ارتداء أحزمة الأمان مثلًا) وحالة التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات.

وتختتم دينيت حديثها بالقول إن أفضل «دواء» يهدف إلى تحقيق التوازن في حياتنا - فيما يتعلق بالطعام والحركة والنوم والتوتر والمواد - هو الحفاظ على الروابط الاجتماعية، والحصول على الرعاية الصحية الوقائية، والعيش في حي آمن يمكن السير فيه بشكل منتظم، والتمتع بالحرية وعدم الوقوع تحت ثقل ووطأة الظلم.