Atwasat

شارك في لعبة ترفيهية فأصيب بنوبة قلبية.. ومات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 03:06 مساء
شارك في لعبة ترفيهية فأصيب بنوبة قلبية.. ومات
مدخل مجمع «يونيفرسال ستوديوز» في بكين في سبتمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

شهد متنزه «يونيفرسال ستوديوز» الترفيهي، في بكين، وفاة شخص، تعرض لنوبة قلبية على هامش مشاركته بإحدى الألعاب التشويقية.

ويستقطب المتنزه، الذي افتُتح العام الماضي عددًا كبيرًا من الزوار يوميًا. ولم تُسجّل حتى اليوم أي حادثة خطرة، حسب «فرانس برس».

وقال المتنزه في بيان، مساء الجمعة: «في بداية الأسبوع، وفي محيط لعبة +ديسيبتيكوستر+(...)، تعرض أحد الزوار لحالة صحية طارئة تطلبت تدخلًا طبيًا».

الإسعافات الأولية
أضاف «اتخذنا إجراءات الإسعافات الأولية فورًا وأجرينا إنعاشًا للقلب والرئتين من خلال استخدام جهاز الصدمة الكهربائية، ونقلنا الشخص إلى المستشفى»، لكنّه «تُوفي للأسف».

ولم يحدد البيان جنس الزائر أو عمره، ولم يذكر كذلك ما إذا كانت النوبة حدثت قبل صعود الزائر إلى اللعبة أو أثناء اللعب أو بعده.

ولعبة «ديسيبتيكوستر» المستوحاة من سلسلة أفلام «ترانسفورمرز» هي عبارة عن قطار دوار يسير بسرعة فائقة ويجعل راكبيه جالسين بوضعية مقلوبة.

وتشير التعليمات المذكورة على إحدى اللوحات بوضوح إلى أن الأشخاص الذين يعانون مشاكل في القلب أو حالات صحية خطرة لا ينبغي أن يلعبوا بالـ«ديسيبتيكوستر».

وأعلن المتنزه الترفيهي «إغلاق هذه اللعبة موقتًا من باب الحذر وللتعاون في عمليات التحقيق التي تجريها السلطات المختصة»، مضيفًا «تبيّن بعد عمليات تحقق دقيقة أن اللعبة تعمل بشكل طبيعي وتحترم معايير السلامة».

وافتتح هذا المتنزه الترفيهي، وهو الأول لـ«يونيفرسال ستوديوز» في الصين، أبوابه في 20 سبتمبر 2021.

ويأتي الزوار إليه ليستمتعوا بألعاب حماسية وعروض مستوحاة من أفلام عدة من بينها «هاري بوتر» و«ترانسفورمرز» و«كونغ فو باندا» و«ديسبيكابل مي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
برنامج «الميزان» (الحلقة 4)

برنامج «الميزان» (الحلقة 4)
خلونا نحلموا (الحلقة 11)

خلونا نحلموا (الحلقة 11)
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
مسلسل «شن الحكاية» (11)

مسلسل «شن الحكاية» (11)
مسلسل «هذا هو» (10)

مسلسل «هذا هو» (10)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة

شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة
فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه

فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه
برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين

برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين
عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
لابورتا يكشف مفاجأة بشأن انضمام ليفاندوفسكي

لابورتا يكشف مفاجأة بشأن انضمام ليفاندوفسكي
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
جريدة «الوسط»: النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة

جريدة «الوسط»: النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد

الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
استخدام الباراسيتامول على المدى الطويل قد يكون قاتلا
استخدام الباراسيتامول على المدى الطويل قد يكون قاتلا
أربع توابل تخفف أعراض ارتفاع السكر في الدم
أربع توابل تخفف أعراض ارتفاع السكر في الدم
كيف تفرق بين التهاب الحلق المرتبط بـ«كورونا».. وغيره؟
كيف تفرق بين التهاب الحلق المرتبط بـ«كورونا».. وغيره؟
4 أسباب تفسر قدرتك على صد هجمات «كورونا»
4 أسباب تفسر قدرتك على صد هجمات «كورونا»
«متلازمة المحتال» معاناة حقيقية لدى بعض الموظفين
«متلازمة المحتال» معاناة حقيقية لدى بعض الموظفين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا...
الصيام فرصة للشفاء.. وهذه النصائح تجنبك الجوع والعطش
الصيام فرصة للشفاء.. وهذه النصائح تجنبك الجوع والعطش...
نصائح خبراء تغذية ألمان من أجل صيام أفضل
نصائح خبراء تغذية ألمان من أجل صيام أفضل...
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر...
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»...
المزيد
شارك في لعبة ترفيهية فأصيب بنوبة قلبية.. ومات
شارك في لعبة ترفيهية فأصيب بنوبة قلبية.. ومات...
عقار روسي جديد مضاد لـ«كورونا»
عقار روسي جديد مضاد لـ«كورونا»...
كيف تخسر وزنك دون جوع؟
كيف تخسر وزنك دون جوع؟...
«متلازمة المحتال» معاناة حقيقية لدى بعض الموظفين
«متلازمة المحتال» معاناة حقيقية لدى بعض الموظفين...
4 أسباب تفسر قدرتك على صد هجمات «كورونا»
4 أسباب تفسر قدرتك على صد هجمات «كورونا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط