عقار روسي جديد مضاد لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت شركة «بروموميد» الروسية للصيدلة عقارًا جديدًا ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه تسمية «سكاي فير».

أفادت بذلك وكالة «تاس» الروسية، نقلا عن المكتب الصحفي للوزارة والذي قال إن الدواء وضع باستخدام تكنولوجيا فريدة تعتمد مادتي ritonavir وnirmatrelvir الصيدليتين.

وجاء في بيان نشرته الشركة إن العقار الجديد يخصص للعلاج الموجّه من «كوفيد-19» على أساس مادتي نيرماترلفير وريتونافير، وقد استخدمت عند وضع الدواء الواعد الجديد تكنولوجيا فريدة من نوعها، حسب «روسيا اليوم»، الجمعة.

- «كورونا»: بكين تجيز استخدام لقاح «فايزر» بشروط

وسجل الدواء في 21 أبريل الجاري لدى وزارة الصحة الروسية.

وكانت الحكومة الروسية سمحت في وقت سابق بتسليم بلازما الدم لشركات الصيدلة الروسية.

ويرى الخبراء أن هذا القرار سيسمح بزيادة حجم إنتاج الأدوية روسية الصنع التي تضم مكونات دم الإنسان وسيستثني القرار الاعتماد على مواد الخام الأجنبية في مجال الطب.