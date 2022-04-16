Atwasat

فلوريدا تحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 10:09 صباحا
فلوريدا تحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل
تظاهرة مؤيدة لحق النساء في الإجهاض أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة في 22 يناير 2022 في واشنطن (أ ف ب)
alwasat radio

أصدر حاكم ولاية فلوريدا الأميركية قانونا، يحظر على النساء الإجهاض في حال مرور 15 أسبوعا من الحمل.

وخُفض الحد القانوني للإجهاض من 24 أسبوعا من الحمل إلى 15 أسبوعا في هذا القانون، الذي أقره برلمان فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) ذات الغالبية الجمهورية، ويدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، حسب «فرانس برس».

ويستثني القانون الجديد فقط حالات «الخطر الجسيم» على صحة المرأة أو حدوث خلل خلقي مميث للجنين، ولكن ليس في حالة الحمل نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى.

المناهضون للإجهاض 
وأيد المناهضون للإجهاض هذا القانون معتبرين أنه يتيح «الدفاع عن أولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم»، فيما رأى فيه ناشطون آخرون «اعتداء على الحريات الأساسية».

ويشبه قانون فلوريدا قانونا أقرته ولاية ميسيسيبي تعكف المحكمة الأميركية العليا على درس مدى شرعيته، ومن المقرر أن تصدر قرارها قبل نهاية يونيو.

-صراع مشاريع قوانين الإجهاض يثير الجدل في الولايات المتحدة

وقال قضاة المحكمة المحافظون الذين باتوا يشكلون الغالبية المطلقة (ستة من أصل تسعة) أنهم قد يستندون إلى هذا الملف لتقليص أو حتى إلغاء الحق في الإجهاض. وكانت المحكمة أقرت الحق بالإجهاض بقرار تاريخي في قضية «رو ضد وايد» العام 1973 يضمن حق النساء في الإجهاض خلال مدة تراوح بين 22 و24 أسبوعا كحد أقصى من الحمل، أي ما دام الجنين غير قابل للحياة.

وبدافع من الغالبية المحافظة لأعضاء المحكمة، أقر عدد من الولايات التي يتولى الجمهوريون السلطة فيها قوانين تقيد الإجهاض. وذهبت ولاية تكساس إلى أبعد من ذلك، إذ حظرت الإجهاض بمجرد أن يصبح نبض قلب الجنين محسوسا، أي بعد نحو أربعة أسابيع من الإخصاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز
وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز

وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز
مستخدمو «تويتر» والمراقبون قلقون من إمكان استحواذ إيلون ماسك على الشبكة

مستخدمو «تويتر» والمراقبون قلقون من إمكان استحواذ إيلون ماسك على الشبكة
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»

روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»
لحم بالموزاريلا وسلطة ساخنة على مائدتك 15 رمضان

لحم بالموزاريلا وسلطة ساخنة على مائدتك 15 رمضان
«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان

العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان
100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى

100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى
البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»

البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»
شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق

شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح

إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية

الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»

بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)

إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)
دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان

دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
إغلاق مصنع «كيندر» في بلجيكا بسبب الإصابات بالسالمونيلا
إغلاق مصنع «كيندر» في بلجيكا بسبب الإصابات بالسالمونيلا
جهاز لاختبار المناعة لدى متعاطي اللقاح الأنفي
جهاز لاختبار المناعة لدى متعاطي اللقاح الأنفي
كيف تتخلص من «خمول الربيع»؟
كيف تتخلص من «خمول الربيع»؟
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة
150 إصابة بالسالمونيلا في 9 بلدان أوروبية بسبب منتجات «كيندر»
150 إصابة بالسالمونيلا في 9 بلدان أوروبية بسبب منتجات «كيندر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا...
دواء روسي منتظر لعلاج السكري والسمنة
دواء روسي منتظر لعلاج السكري والسمنة...
«كورونا»: مركب نباتي يقلل من خطر إصابة الرئة
«كورونا»: مركب نباتي يقلل من خطر إصابة الرئة...
الصيام فرصة للشفاء.. وهذه النصائح تجنبك الجوع والعطش
الصيام فرصة للشفاء.. وهذه النصائح تجنبك الجوع والعطش...
نصائح خبراء تغذية ألمان من أجل صيام أفضل
نصائح خبراء تغذية ألمان من أجل صيام أفضل...
المزيد
فلوريدا تحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل
فلوريدا تحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل...
تجارب سريرية على حقن الدماغ بروبوتات لمعالجته
تجارب سريرية على حقن الدماغ بروبوتات لمعالجته...
أمل جديد لمرضى الباركنسون
أمل جديد لمرضى الباركنسون...
150 إصابة بالسالمونيلا في 9 بلدان أوروبية بسبب منتجات «كيندر»
150 إصابة بالسالمونيلا في 9 بلدان أوروبية بسبب منتجات ......
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط