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جهاز لاختبار المناعة لدى متعاطي اللقاح الأنفي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 10:43 صباحا
جهاز لاختبار المناعة لدى متعاطي اللقاح الأنفي
مركز «غاماليا» يعلن وجود جهاز اختبار المناعة بعد تعاطي اللقاح الأنفي (الإنترنت)
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كشف رئيس مركز «غاماليا» الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، عن جهاز للتأكد من المناعة لدى من تلقوا لقاحا أنفيا ضد فيروس كورونا.

وقال غينسبورغ إنه من الضروري إدخال تعديلات على التعليمات الخاصة به بغية استخدامه على نطاق واسع، وفق «روسيا اليوم»، الإثنين.

وأوضح رئيس مركز «غاماليا» أن «جهاز اختبار المناعة موجود، لكنه ليس اختراعا لنا، إذ إننا أخذنا جهاز اختبار آخر وقمنا بتكييفه على لقاحنا».

وبين غينسبورغ: «وضعنا شروطا للتحليل بحيث يمكن قياس كمية الغلوبولين المناعي في الأغشية المخاطية».

-بدء اختبار لقاح أنفي مضاد لـ«كورونا»

وحسب مدير مركز «غاماليا» فإن جهاز اختبار المناعة ليس بحاجة إلى تسجيل رسمي. ومن أجل استخدامه الجماعي يكفي إدخال تعديلات على التعليمات.

يذكر أن اللقاح الأنفي الذي أطلق عليه «سبوتنيك – إن» جرى تسجيله في روسيا في الأول من أبريل.

وبدأ التداول المدني للقاح في 7 أبريل، حسب ما أعلن غينسبورغ الذي قال في إن اللقاح عبارة عن «سبوتنيك – V» نفسه الذي يُحقن عن طريق الأنف.

ويتكون اللقاح من مكونيْن ويحقن في الأنف باستخدام فوهة رش خاصة، والفاصل الزمني بين جرعتي اللقاح الأنفي 3 أسابيع، شأنه شأن (Sputnik V) الكلاسيكي.

وبعد استخدام اللقاح، تتشكل في جسم الإنسان مناعة الغشاء المخاطي ضد عدوى فيروس كورونا على سطح جهاز التنفس، كما تظهر مناعة خلوية في الدم.

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