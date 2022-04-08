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خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 أبريل 2022, 03:19 مساء
خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»
مجموعة من منتجات بيضة كيندر في متجر بمدينة هانوفر وسط ألمانيا في 18 نوفمبر 2014 (أ ف ب)
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بسبب احتمال إصابتها ببكتيريا سالمونيلا، وسعت «فيريرو»، مساء الخميس، نطاق عمليات السحب الوقائي لبعض منتجات شوكولاتة «كيندر» لتشمل تجار تجزئة في الولايات المتحدة.

وقبل أيام قليلة من عيد الفصح، سحبت الشركة الإيطالية في الأيام الماضية منتجات لشوكولا كيندر موجودة في أسواق دول أوروبية عدة (فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وأيرلندا والسويد وهولندا)، بسبب مخاوف بشأن منتجات مصنوعة في مصنعها البلجيكي في مدينة أرلون يُشتبه في أنها مصدر تفش لمرض السالمونيلا رغم عدم رصد هذه البكتيريا في أي من منتجات كيندر، وفق «فرانس برس».

وقالت المجموعة في بيان «لا توجد حالات مؤكدة في الولايات المتحدة حتى الآن كما أن أيا من منتجات كيندر أو فيريرو الأخرى ليس معنيا بعملية السحب هذه»، مشيرة إلى أنها تتعاون مع السلطات الصحية الأميركية بشأن الحالات المبلغ عنها في أوروبا.

-سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا

وأضافت فيريرو أنها تعمل عن كثب مع تجار التجزئة الأميركيين للتأكد من أن المنتجات لم تعد «متاحة للشراء»، مؤكدة إعطاء الأولوية لسلامة المستهلكين.

والسالمونيلا نوع من البكتيريا يمكن أن يسبب أعراضا مثل الإسهال والحمى وتشنجات المعدة لدى البشر. وهي كذلك من أكثر أنواع العدوى المنقولة بالغذاء شيوعا.

وجرى تحديد حوالى 63 إصابة بالسالمونيلا في المملكة المتحدة. وفي فرنسا، جرى الإبلاغ عن 21 إصابة لأشخاص قال 15 منهم إنهم استهلكوا منتجات كيندر التي تم سحبها، بحسب الهيئة الصحية الفرنسية العامة التي أشارت إلى سحب كميات من منتجات كيندر توازي مئات الأطنان من الشوكولاتة.

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