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سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 03:51 مساء
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
مجموعة فيريرو تسحب كميات من «بيضة المفاجآت» بعد إصابات بالسالمونيلا في بريطانيا (الإنترنت)
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بعد تحديد صلة محتملة بالعشرات من حالات الإصابة بالسالمونيلا، اضطرت مجموعة فيريرو الإيطالية إلى سحب بيضة الشوكولاتة (كيندر سيربرايز) من المتاجر البريطانية.

وأصيب نحو 63 شخصًا في بريطانيا، معظمهم من الأطفال الصغار، بالسالمونيلا، في واقعة مرتبطة ببيضة «كيندر سربرايز» المحببة بين الأطفال والكبار أيضًا، وهي عبارة عن بيضة من الشوكولاتة بداخلها لعبة صغيرة، وفق «دويتشه فيله»، الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية عن وكالة المعايير الغذائية القول، إن شركة «فيريرو» المصنعة للشوكولاتة، بصدد سحب بعض الكميات من البيضة الشهيرة التي يتم تصنيعها في بلجيكا، كإجراء احترازي بينما تستمر التحقيقات في الواقعة.

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وأفادت تقارير بتسجيل المزيد من حالات الإصابة في دول أوروبية من بينها أيرلندا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة في بريطانيا، إلا أن أغلب الحالات تم تسجيلها بين أطفال يبلغون من العمر خمسة أعوام أو أقل.

وقالت وكالة المعايير الغذائية إن بيض الشوكولاتة تم تصنيعه كله في المصنع نفسه، وأنه لا يُعتقد أن هناك أي ضرر في منتجات «فيريرو» الأخرى.

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