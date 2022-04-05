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نصائح خبراء تغذية ألمان من أجل صيام أفضل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 10:28 صباحا
نصائح خبراء تغذية ألمان من أجل صيام أفضل
خبراء طعام ألمان ينصحون بتنظيم المواد الغذائية المتناولة في وجبتي الإفطار والسحور (الإنترنت)
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يشكو الكثير منا زيادة في الوزن خلال رمضان وفي المقابل فإن البعض يشكون من مشاكل صحية، نظرا لاختلاف طبيعة التغذية وأوقاتها في هذا الشهر الكريم.

وتكمن المشكلة كما يرى بعض خبراء التغذية الألمان في تناول وجبة كبيرة من الإفطار وخاصة تلك التي تكون مليئة بالتوابل فقد تسبب آلاما وحرقة في المعدة وتسبب مشاكل في الهضم. وتناول الحلويات بصورة كبيرة يسبب هو الآخر مشاكل طبية وزيادة في الوزن، وفق «دويتشه فيله».

ولذلك ينصح خبراء موقع «غيسوندهايت» الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية، بتجنب تناول بعض المواد الغذائية وتنظيم المواد الغذائية المتناولة في وجبتي الإفطار والسحور.

وجبة السحور:
يجب أن تكون هي الوجبة الغذائية الرئيسية ويجب أن تكون مليئة بالفيتامينات والمواد الغذائية الضرورية التي تجعل الإنسان يصوم يومه دون مشاكل صحية. ويجب أن تحتوي وجبة السحور على السكريات والنشويات التي تزود الجسم بالطاقة وتجعله لا يشعر بالجوع، إضافة إلى الألياف الغذائية التي تساعد في دفع الغذاء داخل الجهاز الهضمي.

بعض المواد الغذائية المناسبة لوجبة السحور:
• الخبز من القمح والخبز الأسمر
• البقوليات وخاصة العدس
• النشويات بطيئة الامتصاص كالأرز أو البرغل والرقائق
• الحليب ومشتقاته
الطبخ في رمضان يجب أن يكون صحيا
الوجبة الغذائية الرئيسية يجب أن تكون مليئة بالفيتامينات والمواد الغذائية الضرورية

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وجبة الإفطار:
وجبة الإفطار التقليدية تبدأ بتناول التمر الذي في تزويد الجسم بالسكريات التي يفقدها خلال اليوم، إضافة إلى المواد الغذائية المتنوعة.
• نوع من النشويات، كالأرز أو المعكرونة أو البطاطس أو البرغل
• نوع من اللحوم، مثل اللحم الأحمر أو الدجاج
• يمكن الاستعاضة بالسمك بدلا عن اللحوم
• الخضار المطبوخة
• شرب كميات مناسبة من الماء وعلى أوقات متفرقة
• شرب المشروبات الباردة والحارة، كالشاي، يمكنه تعويض الجسم عما فقده من السوائل أثناء اليوم، حسب «دويتشه فيله».

أما الأشياء التي لا ينصح بتناولها أو يجب الإقلال منها في شهر رمضان فهي الحلويات والسكريات، وخاصة بعد الفطور لتفادي أية زيادة في الوزن ولتجنب أمراض القلب والشرايين.

 وينصح خبراء التغذية الألمان بتجنب الجلوس أو النوم بعد الإفطار، وبدلا عن ذلك ينصح بالمشي لمدة ساعتين على الأقل بعد الإفطار لتسهيل عميلة هضم الغذاء، وفقا لما أورده موقع «غيسوندهايت».
 

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