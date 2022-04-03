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دراسة: سرطان الرئة قد يصبح وباء للنساء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 12:05 مساء
دراسة: سرطان الرئة قد يصبح وباء للنساء
ارتفاع كبير لإصابات النساء بسرطان الرئة في فرنسا (أ ف ب)
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توصلت دراسة فرنسية، أُعلنت نتائجها أخيرًا، إلى خلاصة مفادها بأن سرطان الرئة «لم يعد مرضًا للرجال»، وقد يتحول «وباء» حقيقيًا في السنوات القليلة المقبلة لدى النساء.

وهذا ما حدا بالسلطات الصحية الفرنسية إلى بدء العمل على تعزيز التشخيص المبكر، حسب «فرانس برس»، السبت.

وعزت الدراسة التي قدمت في يناير، في مؤتمر عن أمراض الرئة، هذا الاستنتاج إلى تطور التدخين لدى الإناث منذ ستينات القرن العشرين، إذ أن التبغ هو سبب 87% من هذه السرطانات لدى عموم السكان، و75% لدى النساء.

سرطان الرئة
تقيس هذه الدراسة التي تُجرى كل عشر سنوات منذ العام 2000 تطور هذه السرطانات التي يتم علاجها وتشخيصها في مراكز غير جامعية في فرنسا.

وقال منسق الدراسة رئيس قسم أمراض الرئة في مستشفى مولوز (شرق فرنسا) ديدييه دوبيوفر، لوكالة «فرانس برس»، «لاحظنا العام 2020 زيادة واضحة جدًا في عدد النساء المصابات بسرطان الرئة». وأضاف أن نسبة النساء إلى إجمالي المصابين بسرطان الرئة «ارتفع من 16% العام 2000 إلى 24.3% العام 2010، ووصلت إلى 34.6% لعام 2020».

وأصبحت النسبة شبه متساوية لدى فئة من هم دون الخمسين، إذ بلغ عدد النساء 41.1% من إجمالي المرضى.

-أمل جديد للمصابين بسرطان الرئة

وتوقع دوبيوفر أن «تصبح حال فرنسا قريبًا كحال الولايات المتحدة» التي أصبح سرطان الرئة فيها السبب الأول للوفيات بسبب السرطان لدى النساء، مبديًا خشيته من «وباء حقيقي».

ولاحظت الدراسة أن تشخيص هذه السرطانات لا يزال متأخرًا جدًا، وغالبًا ما يحصل في مرحلة الانبثاث (58% من الحالات)، مما يقلل إلى حد كبير من فرص البقاء على قيد الحياة.

وأظهرت دراسات كثيرة منافع الفحص بالأشعة المقطعية. وأدت زيادة الكشف المبكر عن سرطان الرئة في الولايات المتحدة منذ 2014 إلى إنقاذ نحو 10100 شخص، وفقًا لدراسة نشرت الأربعاء في «يريتيش ميديكال جورنال».

وتعتزم االسلطات الفرنسية جعل الفحص المبكر متاحًا على نطاق واسع، أسوة بما هي الحال عليه في ما يتعلق بسرطان الثدي والقولون وعنق الرحم، وفق «فرانس برس».

وشرعت في إجراء تجربة نموذجية على نطاق ضيق، تأمل في تعميمها إذا أعطت النتائج المتوخاة.

وتتمثل التجربة التي أطلقت عليها تسمية «كاسكاد» في دعوة 2400 مدخنة أو مدخنة سابقة تراوح أعمارهن بين 50 و74 عامًا إلى التقدم للكشف، بشرط ألا يكنّ يعانين أية أعراض لأنها مسألة وقائية.

وقالت المشرفة على المشروع ماري بيار ريفيل، من مستشفى كوشان في باريس، إن ما استدعى ذلك هو زيادة معدل الوفيات بسبب هذا السرطان لدى النساء بنسبة 3% سنويًا.

وأظهرت دراسات عدة أن التصوير المقطعي المحوسب يمكنه اكتشاف الأورام الصغيرة الأولية في وقت مبكر جدًا، مما يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة.

ويتوقع أن ينخفض عدد الوفيات بنسبة 59% بعد ثماني سنوات على بدء العمل ببرنامج الكشف.

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