20 عاما على تشريع القتل الرحيم في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط

تحتفل هولندا بمرور 20 عاما على تشريع «القتل الرحيم»، فيما تزين فراشات ذهبية جدران المركز الوحيد في البلاد الخاص بهذه الطقوس الطبية، إحياء لذكرى آلاف المرضى الذين اختاروا الموت طواعية.

ويستقبل المركز الفريد من نوعه سنويا مئات الأشخاص، الذين يرغبون في إنهاء حياتهم، وفق «فرانس برس».

وأصبحت هولندا في 1 أبريل 2002 أول بلد في العالم يشرع القتل الرحيم، وسرعان ما حذت بلجيكا حذوها فيما أصبحت إسبانيا العام الماضي سادس دولة تسمح بهذا الإجراء.

القتل الرحيم في هولندا

يتزايد كل عام عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى القتل الرحيم في هولندا، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عددهم بلغ العام الماضي 7666 شخصا، وتزيد أعمار معظمهم (90%) عن ستين عاما وهم كانوا يعانون سرطانا في مراحله الأخيرة أو مرضا عضالا آخر.

وتقول مديرة المركز الواقع في لاهاي سونيا كيرستن «عند إقرار القانون قبل عشرين عاما كان القتل الرحيم معروفا لكن الأشخاص لم يلجأوا إليه كثيرا كما يحصل في حاليا».

وما يفسر تزايد لجوئهم إلى القتل الرحيم تشيخ السكان، فضلا عن أن هذه الممارسة لم تعد موضوعا محرما.

وتشير كيرستن إلى أن «الموت بكرامة هو نقاش يتطور مع المجتمع، والمجتمع الهولندي منفتح تماما عليه». وتلفت إلى أن هولندا دولة «تقدمية» ويتمسك سكانها بمبدأ التحكم بزمام الأمور.

ويُستبعد أن يصبح القتل الرحيم مشرعا في البلدان كلها، إذ معظمها تحظر هذه الممارسة. وفي بلجيكا التي تحتفل في مايو بمرور 20 عاما على تشريع هذه الممارسة الطبية، استفاد منه أربعون مريضا فرنسيا العام 2021 من بين 49 غير مقيم، حسب «فرانس برس».

-البرلمان الإسباني يشرع القتل الرحيم

وترى كيرستن أن «القتل الرحيم ليس حقا يتمتع به المريض ولا واجبا على الطبيب»، معتبرة أنها مسألة «وجودية وصعبة جدا».

وينص القانون الهولندي على أن الطبيب إلى جانب خبير مستقل عليهما أن يقررا إن كان المريض يعاني ألما لا يُحتمل في ظل غياب أي أمل في تحسن وضعه. وينبغي كذلك إثبات أن طلب القتل الرحيم طوعي ومدروس بشكل جيد، وأن لا «خيار واقعيا» آخر.

ويساعد المركز المتخصص الأطباء في إجراءات القتل الرحيم، ويستقبل المرضى الذين لا يرغب طبيبهم المعالج في تلبية طلبهم ومساعدتهم على الموت.

ويقع المركز المسمى «عيادة إنهاء الحياة» داخل مبنى جميل محاذ لحديقة. وعندما أُنشئ العام 2012 كان يُفترض أن يتيح القتل الرحيم للمرضى في الموقع.

وسرعان ما تبين أن الناس يفضلون الموت في منازلهم، ما دفع المركز إلى تشكيل شبكة من 140 طبيبا وممرضا في البلاد لهذه الغاية.

وتشير سونيا كيرستن إلى أن «بعض الأطباء في هولندا لا يزالون يعارضون القتل الرحيم من حيث المبدأ، وهذا من حقهم».

وساعد الفريق الطبي التابع للمركز حوالي 900 شخص في الحصول على القتل الرحيم العام 2020، من بين حوالي ثلاثة آلاف مريض تقدم بطلب، والأرقام آخذة في الارتفاع. وكان يعاني 20% من هؤلاء المرضى خرفا أو اضطرابات نفسية.

وأقيمت دعوى قضائية غير مسبوقة على طبيبة لتقديمها القتل الرحيم العام 2016 لمريضة تعاني الزهايمر، وتمت تبرئتها من التهم كلها العام 2019.