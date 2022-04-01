كيف تواجه موسم الحساسية؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب حبوب اللقاح، التي تطير من النباتات المزهرة، رد الفعل التحسسي لدى الإنسان، في الموسم الدافئ.

وتوضح الطبيبة الروسية يوليا أندريانوفا، أخصائية أمراض الحساسية في حديث لراديو «سبوتنيك»، أن الأشجار والأعشاب تبدأ في التفتح في أوقات معينة، وتكون هذه بداية لموسم الحساسية، وفق «روسيا اليوم».

وللحساسية ثلاثة مواسم، يبدأ الأول مع تفتح الأشجار، والثاني عند نمو الأعشاب ويبدأ الثالث مع ظهور الأعشاب الضارة. وهذا يعني أن موسم الحساسية يبدأ مع الربيع وينتهي مطلع الخريف، حسب ما قالت أندريانوفا.

مضادات الهستامين

تقول إنه يمكن تجنب التأثير السلبي الحاد للحساسية في الجسم، من خلال تناول مضادات الهستامين في الوقت المناسب.

وتوضح الطبيبة الروسية: «يجب حل مشكلة الحساسية الموسمية على الأقل قبل أسبوعين من بدايتها. أي يجب الاستعداد جيدا لتفتح الأزهار. ومن أجل ذلك يجب تناول أدوية مضادة للهستامين ذات التأثير التراكمي. لأن هناك أدوية تأثيرها فوري، وهناك أدوية يجب تناولها قبل بدء موسم الحساسية. وهذه يجب على كل من يعاني من الحساسية الموسمية تناولها مسبقا».

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وتختتم أندريانوفا بالقول: «يمكن للطبيب الأخصائي فقط تحديد الدواء المضاد للحساسية الملائم لكل مريض»، وتنصح بعدم ممارسة العلاج ذاتيا لأن هذا يشكل خطورة على الحياة.