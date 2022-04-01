Atwasat

كيف تواجه موسم الحساسية؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 10:15 صباحا
كيف تواجه موسم الحساسية؟
الكثيرون يعانون مع بداية الموسم الدافئ من الحساسية (الإنترنت)
alwasat radio

تسبب حبوب اللقاح، التي تطير من النباتات المزهرة، رد الفعل التحسسي لدى الإنسان، في الموسم الدافئ.

 وتوضح الطبيبة الروسية يوليا أندريانوفا، أخصائية أمراض الحساسية في حديث لراديو «سبوتنيك»،  أن الأشجار والأعشاب تبدأ في التفتح في أوقات معينة، وتكون هذه بداية لموسم الحساسية، وفق «روسيا اليوم».

وللحساسية ثلاثة مواسم، يبدأ الأول مع تفتح الأشجار، والثاني عند نمو الأعشاب ويبدأ الثالث مع ظهور الأعشاب الضارة. وهذا يعني أن موسم الحساسية يبدأ مع الربيع وينتهي مطلع الخريف، حسب ما قالت أندريانوفا.

مضادات الهستامين
تقول إنه يمكن تجنب التأثير السلبي الحاد للحساسية في الجسم، من خلال تناول مضادات الهستامين في الوقت المناسب.

وتوضح الطبيبة الروسية: «يجب حل مشكلة الحساسية الموسمية على الأقل قبل أسبوعين من بدايتها. أي يجب الاستعداد جيدا لتفتح الأزهار. ومن أجل ذلك يجب تناول أدوية مضادة للهستامين ذات التأثير التراكمي. لأن هناك أدوية تأثيرها فوري، وهناك أدوية يجب تناولها قبل بدء موسم الحساسية. وهذه يجب على كل من يعاني من الحساسية الموسمية تناولها مسبقا».

- علماء يطورون نموذجًا لتوقع حدة موسم الحساسية

وتختتم أندريانوفا بالقول: «يمكن للطبيب الأخصائي فقط تحديد الدواء المضاد للحساسية الملائم لكل مريض»، وتنصح بعدم ممارسة العلاج ذاتيا لأن هذا يشكل خطورة على الحياة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار

بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية

رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية
البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»

البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث

أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم ...
تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر
اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022

اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022
تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار

وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا

الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
ما هو سر «أصابع كوفيد»؟
ما هو سر «أصابع كوفيد»؟
القصف يفاقم معاناة المرضى النفسيين في أوكرانيا
القصف يفاقم معاناة المرضى النفسيين في أوكرانيا
«كورونا»: مركب نباتي يقلل من خطر إصابة الرئة
«كورونا»: مركب نباتي يقلل من خطر إصابة الرئة
دواء روسي منتظر لعلاج السكري والسمنة
دواء روسي منتظر لعلاج السكري والسمنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا
فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا...
المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان...
أوراق الزيتون مسكن طبيعي لآلام المفاصل
أوراق الزيتون مسكن طبيعي لآلام المفاصل...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن...
بالصور: «الوطني لمكافحة الأمراض» يكشف طرق الوقاية من الجرب
بالصور: «الوطني لمكافحة الأمراض» يكشف طرق الوقاية من الجرب...
المزيد
كيف تواجه موسم الحساسية؟
كيف تواجه موسم الحساسية؟...
اليابان تعاود التطعيم ضد الفيروسات المسببة لسرطان عنق الرحم
اليابان تعاود التطعيم ضد الفيروسات المسببة لسرطان عنق الرحم...
تجربة فرنسية لإمكان استخدام القنب الطبي في علاج الأطفال المصابين بالصرع
تجربة فرنسية لإمكان استخدام القنب الطبي في علاج الأطفال ......
دواء روسي منتظر لعلاج السكري والسمنة
دواء روسي منتظر لعلاج السكري والسمنة...
«كورونا»: مركب نباتي يقلل من خطر إصابة الرئة
«كورونا»: مركب نباتي يقلل من خطر إصابة الرئة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط