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دواء روسي منتظر لعلاج السكري والسمنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 10:52 صباحا
دواء روسي منتظر لعلاج السكري والسمنة
امرأة مصابة بمرض السكري تقيس نسبة السكر في دمها في 24 مارس 2020 في باريس (أ ف ب)
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من المنتظر أن تبدأ، قريبًا، الاختبارات السريرية لدواء ابتكره علماء جامعة «فولغوغراد»، لعلاج السكري والسمنة.

ويشير البروفيسور إيفان تورينكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، إلى أن الاختبارات السريرية للدواء المبتكر الذي أطلق عليه اسم «ديبيارون» لعلاج السكري والسمنة، الذي لا مثيل له في العالم، سوف تبدأ في العام الحالي، حسب «روسيا اليوم».

مستوى الغلوكوز 
حسب تورينكوف، فإن تناول هذا الدواء يساعد على تطبيع مستوى الغلوكوز في الدم، وهو وسيلة تساعد على رفع فعالية علاج مرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة. ويمكن استخدامه كعلاج مستقل لمرض السكري في مراحله المبكرة.

ويقول البروفيسور إن «هذا الدواء فريد وأصيل في فئته، وليس له مثيل في العالم. هذا الدواء يحفز إنتاج الإنكرتينات (هرمونات معدية معوية) (Incretin)، حيث بعد تناول الطعام، يحفز إنتاج هذه الهرمونات التي بدورها تحفز إفراز الأنسولين، ما يعجل من انتقال السكر إلى الأنسجة والحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم».

-قاوم الرغبة في تناول السكر بهذه الفاكهة

ويوضح: «عندما تعطل هذه الآلية كما في النوع الثاني من السكري، حيث لا يوفر إنتاج الإنكرتينات إفراز الكمية اللازمة من الأنسولين، يبقى السكر في الدم».

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