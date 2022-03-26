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المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 10:14 صباحا
المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
عبوة مشروب غازي ملقاة على حبات سكر في باريس في 29 نوفمبر 2017 (أ ف ب)
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حذرت دراسة شاملة نُشرت، الخميس، من أن تناول السكر بكثرة يضر الصحة، لكنّ استبدال هذه المادة بمحليات صناعية قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

ونظرًا إلى الأضرار الناجمة من التناول المفرط للسكر (زيادة في الوزن، أمراض في القلب والأيض، تسوّس الأسنان...)، توصي منظمة الصحة العالمية بالحد من استهلاك السكر إلى أقل من 10% من كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم في اليوم.

وبينما تقلل المحليات الصناعية (مثل الأسبارتام أو أسيسلفام البوتاسيوم أو السكرالوز) من كمية السكر المضاف ومن السعرات الحرارية التي يتضمّنها مع الحفاظ على المذاق الحلو للأطعمة والمشروبات، فإن سلامة هذه المضافات الغذائية تثير نقاشًا واسعًا.

 المحليات الصناعية
لتقويم المخاطر المرتبطة باستهلاك المحليات الصناعية، حلّل باحثون وباحثات من معهدي «Inserm» و«INRAE» الفرنسيين ومن جامعة «سوربون باريس نور» ومعهد «كنام» ضمن فريق أبحاث علم الأوبئة الغذائي، بيانات صحية مرتبطة باستهلاك المحليات لدى نحو 103 آلاف فرنسي بالغ شاركوا في دراسة NutriNet-Santé.

وملأ البالغون، وبعضهم كان يُتابع منذ العام 2009، دوريًا استبيانات حول نظامهم الغذائي، وذكروا أسماء المحليات الصناعية التي يتناولونها وكذلك أسماء الشركات المنتجة لها.

وبعدما جُمعت معلومات مرتبطة بتشخيص مرض السرطان خلال المتابعة (امتدت بين العامين 2009 و2021)، درست تحليلات إحصائية الروابط بين استهلاك المحليات وخطر الإصابة بالسرطان.

-التلقيح قد يمنع السرطانات الناجمة عن هذا الفيروس

وتوصلت نتائج الدراسة المنشورة الخميس في مجلة PLOS Medicine إلى أن الأشخاص الذين تناولوا محليات أكثر وبخاصة الأسبارتام وأسيسلفام البوتاسيوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وقالت مديرة الأبحاث في معهد «INSERM» ماتيلد توفييه «إن الأشخاص الأكثر استهلاكًا للمحليات في هذه الدراسة، أي من تناولها بكميات تفوق المتوسط، طوّروا خطرًا متزايدًا للإصابة بالسرطان بنسبة 13% مقارنة بمن لم يستهلك هذه المواد».

السرطانات 
من بين أنواع السرطانات المرصودة، سُجّلت المخاطر الأعلى للإصابة بسرطان الثدي وللأنواع المرتبطة بالبدانة.

وتشير الدراسات التي أجريت حتى اليوم إلى أن استهلاك مشروبات تحتوي على سكّر يمكن أن يعزز الإصابة بالسرطان، لكن أي دراسة لم تذكر تحديدًا تأثيرات المحليات الصناعية.

وأفاد المشاركون في الدراسة بمعلومات حول سجلهم الطبي ووضعهم الاجتماعي - الديموغرافي وأنشطتهم الجسدية فضلاً عن معلومات حول نمط حياتهم وحالتهم الصحية. ويؤكد معدو الدراسة الحاجة إلى بحوث إضافية على نطاق واسع لتأكيد هذه النتائج.

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