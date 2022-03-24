Atwasat

حبوب منع حمل للرجال فعالة بنسبة 99% على الفئران

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 01:15 مساء
حبوب منع حمل للرجال فعالة بنسبة 99% على الفئران
فأر في أستراليا، 1 يونيو 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن فريق من العلماء، الأربعاء، أنهم طوروا حبوب منع حمل للذكور فعالة بنسبة 99% لدى الفئران من دون أي آثار جانبية ظاهرة، مع إمكان اختبارها على الرجال بحلول نهاية العام الجاري.

هذه النتائج التي ستُقدَّم خلال مؤتمر الربيع للجمعية الكيميائية الأميركية، تمثل خطوة مهمة على صعيد وسائل منع الحمل الخاصة بالذكور والتي تظل هامشية للغاية لدى الأزواج، وفق «فرانس برس».

وقال محمد عبدالله النعمان، وهو طالب ماجستير في جامعة «مينيسوتا» الأميركية إن البحوث بشأن حبوب منع الحمل للرجال بدأت منذ منح الترخيص في ستينيات القرن الماضي للحبوب الموازية المخصصة للنساء. وأضاف «تُظهر دراسات كثيرة أن الرجال مهتمون بمشاركة المسؤولية في ما يتعلق بوسائل منع الحمل بين الزوجين»، لكن لا يوجد سوى حلين فعالين ومعترف بهما حتى الآن: الواقي الذكري وقطع القناة المنوية، وهو حل دائم يكون الرجوع عنه أحيانًا معقدًا (ومكلفًا).

أما الممارسات الأخرى، مثل اللباس الداخلي الساخن والحلقة حول الخصيتين، فتظل سرية ولم تحصل على موافقة السلطات الصحية.

من دون هرمونات
يعتمد عمل حبوب منع الحمل الأنثوية على الهرمونات التي تعطل الدورة الشهرية. وحاول الباحثون طويلًا تطوير نظير لهذه الحبوب للذكور باستخدام الطريقة نفسها والعمل على هرمون الذكورة، التستوستيرون. لكن هذه المحاولات تسببت في آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل زيادة الوزن ونوبات الاكتئاب وزيادة مستويات الكوليسترول، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتُسبب حبوب منع الحمل الأنثوية أيضا آثارًا جانبية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

لتطوير حبة غير هرمونية، استهدف محمد عبدالله النعمان الذي يعمل في مختبر الأستاذة الجامعية غوندا جورج، بروتينة هي مُستقبِل حمض الريتينويك ألفا (RAR-alpha).

ويتحول الفيتامين «أ» في جسم الإنسان إلى عناصر كثيرة بما في ذلك حمض الريتينويك الذي يؤدي دورًا مهمًا في نمو الخلايا وتكوين الحيوانات المنوية وتطور الأجنة.

ويحتاج حمض الريتينويك إلى مستقبِلات RAR-alpha هذه للعمل، إذ أظهرت التجارب المعملية أن الفئران المحرومة من الجين الذي يشفر هذا المستقبِل عقيمة.

وفي هذه البحوث، طور هذا المختبر مركّبا يمنع عمل RAR-alpha. واستخدم الباحثون نموذجًا حاسوبيًا لتحديد أفضل بنية جزيئية ممكنة.

وصُمم مركّبهم الكيميائي المسمّى YCT529، للتفاعل فقط مع RAR-alpha، وليس مع مستقبِلين آخرين متجاورين هما RAR-beta وRAR-gamma، للحد من الآثار الجانبية.

تسويق خلال خمس سنوات
وقلص المركّب الكيميائي YCT529 الذي أعطي عن طريق الفم لذكور الفئران لمدة أربعة أسابيع، إنتاج الحيوانات المنوية بشكل كبير، وكان فعالا بنسبة 99% في منع الحمل، مع عدم ملاحظة أي آثار جانبية.

وبعد ستة أسابيع من التوقف عن تناول YCT529، تمكنت الفئران من التكاثر مرة أخرى.

وقالت الأستاذة الجامعية غوندا جورج إن الفريق الذي تموله معاهد الصحة الأميركية (NIH) ومبادرة «Male Contraceptive Initiative» غير الربحية، يعمل مع شركة «YourChoice Therapeutics» لبدء التجارب السريرية في النصف الثاني من العام 2022.

وأبدت اعتقادها بأن «البحوث قد تتطور بسرعة»، متوقعة أن تُطرح الحبوب في الأسواق في غضون خمس سنوات. وأضافت المتخصصة في الكيمياء «لا ضمان للنجاح.. لكنني سأفاجأ حقا في حال لم يكن لهذه الحبوب أي تأثير على البشر أيضا».

مع ذلك، هل ستثق النساء بالرجال بدرجة كافية لتولي أمر كان متروكا لهن بالكامل حتى الآن؟ وأظهرت الدراسات أن غالبية النساء يرغبن في الاعتماد على شريكهن، وأبدى عدد كبير من الرجال استعدادهم لتناول حبوب منع الحمل.

ورحبت مبادرة «Male Contraceptive Initiative» بهذه البحوث، قائلة «وسائل منع الحمل للرجال ستضاف إلى الخيارات الحالية وستسمح للرجال والنساء باختيار وسيلة منع الحمل التي تبدو الأنسب لهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نقد الذات الليبية

نقد الذات الليبية
جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا

بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)

المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)
تلك الدار.. أيام الحقيقة (3)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (3)
الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين

الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم

طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة المقنعة»؟

%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة ...
احرقوا آبار البترول!

احرقوا آبار البترول!
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو

محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
رحلة تطور فيروس «كورونا».. وكيف يفاجئ العلماء؟
رحلة تطور فيروس «كورونا».. وكيف يفاجئ العلماء؟
أوراق الزيتون مسكن طبيعي لآلام المفاصل
أوراق الزيتون مسكن طبيعي لآلام المفاصل
اكتشاف سبب الالتهابات ما بعد «كوفيد طويل الأمد»
اكتشاف سبب الالتهابات ما بعد «كوفيد طويل الأمد»
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
كل ما وصل إليه العلماء عن متحور «دلتاكرون»
كل ما وصل إليه العلماء عن متحور «دلتاكرون»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تهديد غامض يلاحق مرضى «كوفيد»
تهديد غامض يلاحق مرضى «كوفيد»...
تقنية قديمة تحدث ثورة في تشخيص «كورونا»
تقنية قديمة تحدث ثورة في تشخيص «كورونا»...
فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا
فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا...
وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير
وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير...
أوراق الزيتون مسكن طبيعي لآلام المفاصل
أوراق الزيتون مسكن طبيعي لآلام المفاصل...
المزيد
حبوب منع حمل للرجال فعالة بنسبة 99% على الفئران
حبوب منع حمل للرجال فعالة بنسبة 99% على الفئران...
عالم إيطالي: ما نشهده حاليا ربما يكون موجة أولى مع فيروس أضعف
عالم إيطالي: ما نشهده حاليا ربما يكون موجة أولى مع فيروس ......
أكاديمية مصرية تحذر من «مخدر التمساح»
أكاديمية مصرية تحذر من «مخدر التمساح»...
كل ما وصل إليه العلماء عن متحور «دلتاكرون»
كل ما وصل إليه العلماء عن متحور «دلتاكرون»...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط