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عالم إيطالي: ما نشهده حاليا ربما يكون موجة أولى مع فيروس أضعف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 01:49 مساء
عالم إيطالي: ما نشهده حاليا ربما يكون موجة أولى مع فيروس أضعف
ماتيو باسيتي (أرشيفية: الإنترنت)
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رجح عالم الأوبئة الإيطالي، ماتيو باسيتي مدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو، أن يكون العالم يواجه حاليًا «موجة أولى مع فيروس أضعف (من كورونا)».

وقال باسيتي: «لا أعتقد أننا نواجه موجة خامسة»، بل «ربما تكون الموجة الأولى من عدوى مختلفة تمامًا عن تلك التي رأيناها في شهري يناير وفبراير من هذا العام»، حسب وكالة «آكي».

ماتيو باسيتي
أضاف في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الإثنين، أنه «ربما تكون هذه هي الموجة الأولى لفيروس ضعيف، لأنه لا يمكن مقارنتها بالموجات الأربع السابقة ولأن مستشفياتنا ليس في حالة ضغط، أي أن هذه الزيادة في العدوى لا تؤدي إلى أعرض خطيرة».

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وأوضح مدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو أنه «إذا نظرنا إلى المعطيات، فإن الزيادة في الحالات الجديدة تمتد إلى فترة تتراوح بين 10 ـ 15 يومًا فقط»، وبالتالي «كان من المفترض أن نشهد بالفعل زيادة في حالات الاستشفاء والعلاج في أقسام العناية المركزة، لو كانت الإصابات ذات أعراض خطيرة».

واختتم عالم الأوبئة الإيطالي ماتيو باسيتي بالقول إن «علينا مراقبة الوضع، لكن اللقاحات فعالة بشكل ممتاز».

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