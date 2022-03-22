أكاديمية مصرية تحذر من «مخدر التمساح»

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الطبيبة المصرية، رئيس قسم السموم السابق وأستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، مها غانم، تحذيرًا على «فيسبوك» تحت عنوان «معلومات عن السموم»، ملقية الضوء على خطورة مخدر «الديزومورفين»، والمعروف باسم «مخدر التمساح».

وبيَّنت غانم أن مخدر التمساح يتكون من غلي «الكواديين» مع مواد أخرى مثل «حمض الهيدروكلوريك، الجازولين، الفوسفور الأحمر، سائل ملء الولاعة»، وفق «مصراوي»

وأوضحت الأكاديمية المصرية أن المخدر الذي يستخدم عن طريق الحقن يؤدي إلى ظهور ألوان خضراء وسوداء في الجلد، محذرة من خطورته المدمرة على صحة الإنسان.

مضاعفات مخدر التمساح

حول مضاعفات تعاطي «مخدر التمساح»، أكدت غانم، أنه يسبب غرغرينا في الأطراف تؤدي إلى البتر والتهاب وتسوس العظام والتهابات الجلد والأنسجة الرخوة.

واختتمت منشورها التحذيري بأن ذلك المخدر يسبب أيضًا تلفًا بالكلى والكبد والمخ، والإصابة بالتهاب رئوي وتشوهات الأجنة، فضلًا عن خطورته في نقل الفيروسات مثل الالتهاب الكبدي.

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