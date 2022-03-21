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«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 10:12 صباحا
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينشر بعض المعلومات عن مرض الدرن (فيسبوك)
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تحت عنوان «ماهو الدرن؟»، نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا، بعض المعلومات عن المرض.

وقال المركز على صفحته في «فيسبوك»، الأحد، إن الدرن هو مرض بكتيري معدٍ يصيب الرئة أو قد يصيب أجزاء أخرى من الجسم.

كيف تنتقل عدوى الدرن؟
عن طريق التنفّس؛ وذلك عند قيام المصاب بمرض الدرن بالعطس أو السّعال أو الحديث.
عن طريق الطّعام؛ وذلك عند القيام بتناول الطعام الخاص والمستخدم من قبل مريض الدرن.
عن طريق اللمس؛ وذلك عند القيام باستعمال الأدوات الخاصّة بمريض الدرن.

الأعراض العامة للدرن:
ارتفاع درجة حرارة الجسم.
شعور المريض بالرعشة أو وجود عرق بالليل.
فقدان الشهية والوزن.
ضعف عام فى الجسم مع عسر هضم.
الشعور بالتعب عند بذل أي مجهود مع آلام متفرقة فى أنحاء الجسم.

الأعراض الرئوية للدرن:
السعال المستمر يصحبه بعد فترة بلغم مخاطي والذي يتحول إلى صديدي وبعد فترة إلى دموي.
ضيق في التنفس وآلام في الصدر.
مريض الدرن الرئوي أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والالتهاب الرئوي.
يمكن أن يصيب السُل أجزاءً أخرى من الجسم، مثل الكلى أو العمود الفقري أو الدماغ. وعندما تحدث الإصابة خارج الرئتين، تختلف العلامات والأعراض وفقًا للعضو المصاب.

وخصص 24 مارس من كل عام يومًا عالميًّا لمكافحة السل، تزامنًا مع ذكرى اكتشاف الجرثومة المسببة للمرض، والهدف من إحياء اليوم العالمي للسل هو الحد من انتشاره والقضاء عليه وزيادة وعي المواطنين والشعوب بمدى خطورة هذا المرض، ولتكثيف الجهود للوقاية وإنهاء وبائه في العالم.

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