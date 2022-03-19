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أوراق الزيتون مسكن طبيعي لآلام المفاصل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 10:20 صباحا
أوراق الزيتون مسكن طبيعي لآلام المفاصل
أشجار الزيتون (أرشيفية: الإنترنت)
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يمكن لحبة دواء مصنوعة من أوراق الزيتون أن تكون مسكنا طبيعيا للألم لدى بعض الأشخاص، وخصيصا الذين يعانون من آلام شديدة في مفصل الركبة، حسب ما أثبتت دراسة علمية حديثة.

وأوضح باحثون سويسريون، قادوا الدراسة، أن مستخلص أوراق الزيتون يمكن أن يوفر بديلا لمسكنات الألم التقليدية التي يمكن أن تسبب آثارا جانبية عند استخدامها لوقت طويل، وفق «ديلي ميل».

وتحتوي الأوراق الرقيقة والمسطحة لأشجار الزيتون على مستويات عالية من المركبات التي تسمى بوليفينول والتي تعرف بتأثيرها كمضاد للالتهابات، و تعد هذه الالتهابات أحد أكبر العوامل التي تصيب المرضى الذين يعانون من آلام المفاصل المزمنة، حسب «روسيا اليوم».

وشارك في الدراسة التي نشرت في مجلة التطورات العلاجية في مجلة الأمراض العضلية الهيكلية، 124 شخصا تبلغ أعمارهم 55 عاما وأكثر، جرى تقسيم المشاركين بالتساوي بين الرجال والنساء وكان أكثر من نصفهم بقليل يعانون من زيادة الوزن.

أوراق الزيتون 
أعطي 62 شخصا بالضبط 125 ملغ من مستخلص أوراق الزيتون على شكل أقراص مرتين في اليوم، بينما تلقى النصف الآخر من المشاركين دواء وهميا.

وعلى مدى ستة أشهر، أكمل المشاركون دراسة استقصائية لتقييم مستويات الألم لديهم، والمعروفة باسم مجموع إصابة الركبة ودرجة نتيجة هشاشة العظام «koos».

ووجدت الدراسة أن المستخلص له تأثير كبير على الأشخاص الذين يعانون من أعلى مستويات الألم في البداية، حيث قال الباحثون في الورقة البحثية: «المكمل الغذائي قد يحسن القدرة الوظيفية للمفاصل لدى كبار السن الذين يعانون من آلام شديدة في مفصل الركبة».

وأضاف الباحثون «بالنظر إلى الآثار الضارة لمضادات الالتهاب ومسكنات الألم، يمكن أن تكون أوراق الزيتون ذات قيمة كبديل لهذه الأدوية في إدارة الألم للأشخاص النشطين».

وأظهرت الدراسات السابقة أن زيت الزيتون يمكن أن يحمي القلب عن طريق الحد من تراكم الترسبات الدهنية داخل الشرايين التاجية.

ويُنسب إلى الزيتون أيضا المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والتهاب القولون التقرحي وحتى الاكتئاب.

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