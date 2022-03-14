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قاوم الرغبة في تناول السكر بهذه الفاكهة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 01:22 مساء
قاوم الرغبة في تناول السكر بهذه الفاكهة
الأفوكادو أفضل فاكهة تساعد في سحق الرغبة بتناول شيء حلو الطعم (الإنترنت)
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كشفت دراسة جديدة أسباب رغبتنا المتزايدة في تناول السكر، وطرحت بعض البدائل التي تساعد على الحد منها.

ووفقًا لدراسة في مجلة التغذية، فإن «ما يصل إلى 97% من النساء و68% من الرجال أفادوا بأنهم يعانون أحد أنواع اشتهاء الطعام، بما في ذلك الرغبة الشديدة في تناول السكر»، وفق «روسيا اليوم».

وبحسب أخصائية التغذية، سيدني جرين، تميل الرغبة الشديدة في تناول السكر إلى نقص في البروتين أو تقيد للكربوهيدرات في النظام الغذائي، وفي هذه الحالة يفضل اللجوء إلى الفواكه بطيئة الحرق مع مصادر الدهون والبروتينات لتهدئة الرغبة الشديدة.

 انخفاض نسبة السكر في الدم
وفقًا لبحث من «King's College London» ، فإن انخفاض نسبة السكر في الدم بعد عدة ساعات من تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالجوع ويفضي إلى استهلاك مفرط للسعرات الحرارية لتعويض ذلك، وفي هذه الحالة، الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ما يعتبر المفتاح لسحق تلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وتقول جرين إن أفضل فاكهة تساعد في سحق الرغبة بتناول شيء حلو الطعم هي «الأفوكادو» التي تحتوي على الألياف والدهون الصحية، وتضيف جرين: «الأفوكادو ليس فقط مصدرًا قويًّا للبروتين، ولكنه يوفر دهونًا صحية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة تلعب دورًا كبيرًا في تغذية وإرضاء الجسم».

وبحسب الدراسات يؤمن الأفوكادو العناصر الغذائية التي «تحد من الأنسولين وارتفاع السكر في الدم»، إضافة إلى ذلك، فإن المحتوى العالي من الألياف في الأفوكادو يمكن أن يساعد في إبطاء معدل الهضم ويتسبب في ارتفاع تدريجي أكثر وانخفاض في نسبة السكر في الدم، ما يعني الشعور بالحيوية بعد فترة وجيزة من الاستمتاع بطبق من الأفوكادو.

وتضيف أخصائية التغذية جرين: «ستمنحك إضافة الأفوكادو إلى السلطات أو الأطباق مع البيض على الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة أو حتى الحلويات الرضا والشبع لإبقائك ممتلئًا دون الحاجة إلى البحث عن الأطعمة الغنية بالسكر».

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