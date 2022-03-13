الشعر ينبت على لسان مصاب بالسكتة الدماغية.. وهذا هو السبب

القاهرة - بوابة الوسط

تحول لسان رجل إلى اللون الأسود مغطى بـ«الشعر» بعد اتباعه نظامًا غذائيًّا محددًا عقب إصابته بسكتة دماغية، ما أصاب الأطباء بالحيرة، حسب ما ذكرت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وتعرض المريض الهندي، في الخمسينيات من عمره، لتراكم طبقة سميكة من الجلد الميت والبكتيريا على لسانه، في غضون شهرين، من فرض الأطباء عليه نظامًا غذائيًّا قائمًا على السوائل، حيث يتناول الوجبات المهروسة والسائلة فقط، وفق «روسيا اليوم».

وتطورت الحالة غير الضارة، والمعروفة طبيًّا باسم «اللسان الأسود المشعر» (lingua villosa nigra)، أثناء وجود المريض في الرعاية بعد إصابته بالشلل في جانبه الأيسر جراء سكتة دماغية، ما جعله غير قادر على مضغ الطعام.

اللسان الأسود المشعر

يحدث «اللسان الأسود المشعر» عند استطالة الحليمات (حليمات التذوق) لتصبح خيطية أو شعرية الشكل مع لون أسود أو بني، مع إعطاء مظهر يشبه الشعر. وقد يكون هذا المظهر ينذر بالخطر، إلا أنه حالة موقتة غير مؤذية. وهناك عوامل عدة لظهورها، بينها التدخين، وجفاف الفم، ونظام غذائي خفيف، وسوء نظافة الفم وبعض الأدوية.

وقدم الأطباء المشورة للمريض ومقدمي الرعاية في ما يتعلق بإجراءات التنظيف المناسبة، وتم حل المشكلة في غضون 20 يومًا، وفقًا لتقرير الحالة.

ويعاني ما يصل إلى 13% من البالغين من «اللسان الأسود المشعر» في مرحلة ما من حياتهم بدرجات متفاوتة، وفقًا للأكاديمية الأميركية لطب الفم.

وغالبًا ما تحدث الحالة الشائعة بسبب سوء نظافة الفم، ولكن تم رصدها لدى الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة اللينة في الغالب.

وتعمل الأطعمة الصلبة على التخلص من الخلايا الميتة من اللسان أثناء تناولنا الطعام، ويوصي أطباء الأسنان بتنظيف اللسان مرتين يوميًّا.

الأمراض الجلدية

نشرت تفاصيل الحالة الأخيرة في تقرير صادر عن أطباء من مستشفى Medical Trust في ولاية كيرالا، في مجلة Jama Dermatology.

وشخَّص أطباء الأمراض الجلدية، بقيادة الدكتور بورافور جاياسري، إصابة المريض بـ«اللسان الأسود المشعر» بعد أخذ عينات من المخاط من لسانه.

ويشار إلى أن حليمة التذوق تنمو عادة إلى نحو 1 ملم، ولكن يمكن أن تصل أطوالها إلى 18 ملم إذا لم يتم كشط اللسان بانتظام.

وهذا يعني أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الأطعمة اللينة والسوائل، التي لا تضغط بشكل كافٍ على سطح اللسان، يمكن أن تؤدي إلى حدوث «اللسان الأسود المشعر».