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كل ما تحتاج معرفته عن التهاب الجيوب الأنفية المزمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 10:15 صباحا
كل ما تحتاج معرفته عن التهاب الجيوب الأنفية المزمن
التهاب الجيوب الأنفية المزمن يحدث عندما تتورم الفراغات الموجودة داخل الأنف والرأس (الإنترنت)
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تقسم الجيوب الأنفية إلى أربعة أزواج من الجيوب (Sinus) التي تلتقي في تجويف الأنف عن طريق مجموعة من القنوات، وتتكون من تجاويف لها جدار عظمي دقيق مغطى بنسيج أو غشاء جلدي تنفسي.

ويحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عندما تتورم الفراغات الموجودة داخل الأنف والرأس (الجيوب الأنفية) لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، على الرغم من تناول العلاج، وفق «مايو كلينك».

وتتعارض هذه الحالة الشائعة مع الطريقة التي يخرج بها المخاط عادةً، وتجعل أنفك مسدودًا. وقد تجد صعوبة في التنفس عن طريق الأنف، وقد تشعر بألم أو تورم في المنطقة المحيطة بعينيك.

ويمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عن طريق العدوى، أو عن طريق النمو النسيجي في الجيوب الأنفية (الزوائد اللحمية الأنفية «السلائل الأنفية») أو عن طريق تورم بطانة الجيوب الأنفية. ويمكن أن تؤثر هذه الحالة على البالغين والأطفال.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية
تتشابه أعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن ومؤشراته مع التهاب الجيوب الأنفية الحاد. ولكن التهاب الجيوب الأنفية الحاد هو عدوى موقتة تصيب الجيوب الأنفية وترتبط غالبًا بنزلات البرد.

تستمر العلامات والأعراض المصاحبة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن 12 أسبوعًا على الأقل، ولكنك قد تصاب بنوبات حادة من التهاب الجيوب الأنفية الحاد قبل تطور الحالة إلى التهاب جيوب أنفية مزمن.

لا تعد الحمى مؤشرًا شائعًا على التهاب الجيوب الأنفية المزمن، لكنها قد تظهر عند إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد.

وتشمل الأسباب الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن ما يلي:
السلائل الأنفية. يمكن أن تسد زوائد الأنسجة هذه الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية.

انحراف الحاجز الأنفي. قد يقيد أو يمنع الحاجز الملتوي - الجدار بين فتحتي الأنف - ممرات الجيوب الأنفية، مما يجعل أعراض التهاب الجيوب الأنفية أسوأ.

الحالات الطبية الأخرى. قد تؤدي مضاعفات حالات مثل التليف الكيسي وفيروس نقص المناعة البشري وغيره من الأمراض المرتبطة بجهاز المناعة إلى انسداد الأنف.

عدوى الجهاز التنفسي. يمكن لعدوى الجهاز التنفسي - والنوع الأكثر شيوعًا منها هو نزلات البرد - أن تؤدي إلى التهاب أغشية الجيوب الأنفية وزيادة سمكها ومنع تصريف المخاط. ويمكن أن تحدث هذه الأنواع من العدوى بسبب الفيروسات أو البكتيريا.

الحساسيات مثل حمى الكلأ. يمكن للالتهاب الذي يحدث مع حالات الحساسية أن يسد الجيوب الأنفية.

ينبغي اتخاذ هذه الخطوات لتقليل خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن:
تجنب عدوى التهاب الجهاز التنفسي العلوي. تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو المصابين بعدوى أخرى. اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، خاصة قبل الوجبات.

التحكم في أنواع الحساسية. تعاون مع الطبيب للإبقاء على أعراضك تحت السيطرة. تجنب التعرض للأشياء التي تتحسس منها قدر الإمكان.

تجنب دخان السجائر والهواء الملوث. يمكن لدخان التبغ وملوثات الهواء تهييج رئتيك والممرات الأنفية وإحداث التهاب.

استخدم جهازًا مرطبًا للجو. إذا كان الهواء في منزلك جافًّا، كما لو كنت قد سخنت الهواء بالحرارة، فقد يساعد إضافة الرطوبة للهواء على منع التهاب الجيوب الأنفية. تأكد من نظافة المرطب وخلوه من الفطريات بالتنظيف المنتظم الشامل.

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