Atwasat

تهديد غامض يلاحق مرضى «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 01:37 مساء
تهديد غامض يلاحق مرضى «كوفيد»
فحص لنبضات القلب لدى مريض مصاب بكوفيد-19 في فرنسا في أبريل 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

يواصل العلماء والباحثون رصد آثار ومضاعفات فيروس «كورونا» على المصابين والمتعافين، رغم مرور أكثر من عامين على انتشار الجائحة.

ويبدي أطباء قلقًا إزاء مضاعفات محتملة قد تطال بعض الأشخاص على صعيد صحة القلب والأوعية الدموية بعد أشهر على إصابتهم بـ«كوفيد»، رغم أنه من المبكر جدًّا الجزم بوجود علاقة سببية في هذا الإطار.

قبل أيام، أكدت أكاديمية الطب الفرنسية المخولة إعلان الآراء العلمية التي يجمع عليها الجسم الطبي في فرنسا، أن «المراقبة السريرية للقلب والأوعية الدموية ضرورية لدى جميع المصابين بكوفيد-19، حتى لو كانت الإصابة خفيفة»، وفق «فرانس برس».

وأشارت الأكاديمية إلى وجود «صلات خطرة» بين «كوفيد» وأمراض القلب والأوعية الدموية، بناءً على دراسات حديثة عدة.

ومن المعلوم سابقًا أن مرضى القلب والأوعية الدموية يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بالأشكال الخطرة من «كوفيد-19». ويعود ذلك خصوصًا إلى أن الفيروس، Sars-Cov-2، يتشبث بـ«مستقبِل» - إنزيمة ACE2 - موجود بشكل خاص في خلايا الأوعية الدموية.

لكن ماذا عن التأثيرات على صحة القلب والأوعية الدموية لدى الناس عمومًا؟ وإذا ثبت حصولها، هل يمكن أن تطرأ بعد فترة طويلة من الإصابة؟ أسئلة تزيد الضبابية المرتبطة بما يُعرف بـ«كوفيد» طويل الأمد، وهي مجموعة أعراض دائمة، هناك قصور في فهمها وتحديدها.

-اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»

وأشارت الأكاديمية إلى أنه «تم الإبلاغ حتى الآن عن تبعات (دائمة) على صحة القلب والأوعية الدموية فقط لدى مرضى دخلوا المستشفى، ضمن سلسلة صغيرة ومع فترة متابعة قصيرة».

لكن دراسة كبيرة أُجريت في الولايات المتحدة ونشرتها مجلة «نيتشر» الشهر الماضي غيّرت المعادلة، بحسب الأكاديمية، التي قالت إن نتائجها «تنبئ بزيادة كبيرة في أمراض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم» بعد جائحة «كوفيد».

وأُجريت هذه الدراسة على أكثر من 150 ألفًا من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي أُصيبوا جميعًا بـ«كوفيد»، وهي تقيس وتيرة اضطرابات القلب والأوعية الدموية في السنة التي تلي الإصابة، وتقارنها بمجموعات تضم قدامى محاربين لم يصابوا بالعدوى.

وبينت نتائج الدراسة أنه «بعد 30 يومًا من الإصابة، يكون الأفراد المصابون بكوفيد-19 أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية»، بينها خصوصًا حالات احتشاء أو التهاب في القلب أو سكتات دماغية.

وتشير الدراسة إلى أن هذا الخطر «موجود حتى لدى الأفراد الذين لم يدخلوا المستشفى» بسبب «كوفيد»، رغم أن درجة هذا الخطر أدنى بكثير لدى هؤلاء المرضى.

وأشاد باحثون كثر بهذا البحث، لاسيما أنه أُجري على عدد كبير جدًّا من المرضى وعلى فترة طويلة. ومع ذلك، أبدى خبراء تشكيكًا أكبر في صحة النتائج.

وقال الإحصائي البريطاني جيمس دويدج لوكالة «فرانس برس» إنه «من الصعب للغاية استخلاص استنتاجات مهمة» من هذه الدراسة، متحدثًا عن وجود الكثير من التحيزات المنهجية في البحث.

ومن بين مواضع التحيز الواضحة بحسب دويدج هو أن قدامى المحاربين الأميركيين، رغم عددهم الكبير، هم فئة متجانسة للغاية، لأنها تتكون إلى حد كبير من رجال كبار السن. لذلك فهي ليست بالضرورة تمثيلية، حتى لو سعى معدو الدراسة إلى تصحيح هذه التحيزات الإحصائية.

ويظل هذا التصحيح غير كافٍ بنظر دويدج، الذي يشير إلى مشكلة أخرى: الدراسة لا تميز بوضوح إلى أي مدى تحدث الاضطرابات بعد فترة طويلة من الإصابة.

الإنفلونزا
من هنا، ثمة اختلاف في النتيجة إذا ما تعرض المريض للاضطرابات القلبية الوعائية بعد فترة قصيرة من الإصابة بـ«كوفيد» لا تتعدى شهرًا ونيف، أو بعد عام تقريبًا. وبجسب جيمس دويدج، لا تسمح الدراسة بالتمييز بشكل كافٍ بين «المضاعفات طويلة المدى من تلك المرتبطة بالمرحلة الحادة من المرض».

ومع ذلك، فإن هذا العمل «يستحق التنويه لمجرد أنه موجود»، وفق ما قال طبيب القلب الفرنسي فلوريان زوريس.

ولاحظ زوريس أيضًا عيوبًا كثيرة في الدراسة، لكنه يعتبر أنها تجعل من الممكن دعم الفرضيات التي يعتبرها أطباء قلب كثر محتملة في ما يتعلق بفيروس Sars-Cov-2 الذي، مثل الفيروسات الأخرى، يمكن أن يسبب التهابًا دائمًا.

ومع ذلك، «نعلم منذ فترة طويلة أن الالتهاب عامل خطر على القلب والأوعية الدموية»، وفق زوريس الذي يضيف: «في الواقع، نسجل الأمر نفسه بالضبط مع الانفلونزا».

ويذكِّر بأنه في عشرينات القرن الماضي، سجلت أمراض القلب والأوعية الدموية ازديادًا كبيرًا في أعقاب جائحة الإنفلونزا الإسبانية.

هل هناك خصوصية تجعل فيروس «كورونا» أكثر خطورة في هذا الصدد؟ الدراسات الحالية لا تجعل من الممكن قول هذا، ويبدي فلوريان زوريس شكوكًا في وجود «فرق كبير» مع الانفلونزا.

لكن السؤال لا يغير بالضرورة كثيرًا على صعيد الصحة العامة. فمن لحظة ظهور هذا الخطر، يرى طبيب القلب أنه من الخطر على أي حال السماح لفيروس «كورونا» بالانتشار بحرية، نظرًا لقدرته القوية على التفشي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)

كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي

جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا (بالصور)

من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا ...
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو الحرب»

الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو ...
فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»

فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»
الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي

الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
كسب ليبيا

كسب ليبيا
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير

نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
بعد اتصالين بالدبيبة وباشاغا.. نورلاند: واثق في رغبة القياديين في تجنب تصعيد العنف

بعد اتصالين بالدبيبة وباشاغا.. نورلاند: واثق في رغبة القياديين في تجنب تصعيد ...
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
هونغ كونغ: غضب لفصل الأهل عن أطفالهم المصابين بـ«كوفيد»
هونغ كونغ: غضب لفصل الأهل عن أطفالهم المصابين بـ«كوفيد»
ارتفاع الطلب على حبوب الإجهاض في تكساس لهذا السبب
ارتفاع الطلب على حبوب الإجهاض في تكساس لهذا السبب
تجميد بويضات العازبات يثير الجدل في تونس.. و«لا أثر في ليبيا»
تجميد بويضات العازبات يثير الجدل في تونس.. و«لا أثر في ليبيا»
ازدياد مطرد لمعدل وفيات الأطفال الرضّع في فرنسا
ازدياد مطرد لمعدل وفيات الأطفال الرضّع في فرنسا
تقنية قديمة تحدث ثورة في تشخيص «كورونا»
تقنية قديمة تحدث ثورة في تشخيص «كورونا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»...
المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة
المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة...
أسهل علاج للتخلص من الدوخة عند الوقوف
أسهل علاج للتخلص من الدوخة عند الوقوف...
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من ......
تجميد بويضات العازبات يثير الجدل في تونس.. و«لا أثر في ليبيا»
تجميد بويضات العازبات يثير الجدل في تونس.. و«لا أثر في ......
المزيد
تهديد غامض يلاحق مرضى «كوفيد»
تهديد غامض يلاحق مرضى «كوفيد»...
البلقان في مرمى نيران «الحصبة»
البلقان في مرمى نيران «الحصبة»...
شيوع ظاهرة علاج الاكتئاب منزليا بـ«كيتامين»
شيوع ظاهرة علاج الاكتئاب منزليا بـ«كيتامين»...
تقنية قديمة تحدث ثورة في تشخيص «كورونا»
تقنية قديمة تحدث ثورة في تشخيص «كورونا»...
ازدياد مطرد لمعدل وفيات الأطفال الرضّع في فرنسا
ازدياد مطرد لمعدل وفيات الأطفال الرضّع في فرنسا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط