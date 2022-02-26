Atwasat

تحليل الأسباب البيولوجية يسهم في تطوير علاج للأرق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 10:14 صباحا
تحليل الأسباب البيولوجية يسهم في تطوير علاج للأرق
امرأة تنام في إحدى قاعات الطعام في العاصمة الصينية بكين في أكتوبر 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

يسهم تحليل قام به باحثون لأسباب ازدياد معدلات الأرق مع تقدم البشر في العمر، من خلال درس الدوائر العصبية المرتبطة بالنوم واليقظة لدى الفئران، في تطوير علاجات محتملة.

وقال الأستاذ في جامعة ستانفورد، لويس دي لاسيا، المشارك في إعداد الدراسة التي نُشرت، الخميس، في مجلة «ساينس»، إن «أكثر من نصف الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم الـ65 عاما يشكون من نوعية نومهم».

وترتبط قلة النوم بزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة القلبية والسكري والاكتئاب. ويُعالَج الأرق عبر تناول حبوب منومة لا تكون دائما فعالة، وفق «فرانس برس».

وركز لويس وزملاؤه في بحثهم على الأوركسين، وهي نواقل عصبية تتكون عبر جزء صغير من الخلايا العصبية في الدماغ، ودرسوا نحو خمسين ألف ناقلة من مليارات عدة.

والعام 1998، اكتشف الأستاذ وعلماء آخرون أن الأوركسين تنقل إشارات تلعب دورا حيويا في الحفاظ على اليقظة.

وأظهرت دراسات أن تدهور الأوركسين يمكن أن يؤدي إلى النوم القهري (النوم لفترات زائدة ونعاس لاإرادي) لدى البشر والكلاب والفئران.

واختار الباحثون فئرانا صغيرة (تتراوح أعمارها بين ثلاثة وخمسة أشهر) وكبيرة (تبلغ بين 18 و22 شهرا) واستخدموا الضوء لتحفيز خلايا عصبية معينة لديها.

الفئران 
أما النتيجة فأتت في فقدان الفئران الأكبر سنا نحو 38 في المئة من الأوركسين مقارنة بالفئران الصغيرة، فيما النسبة المتبقية فكانت تُفرز بسهولة أكبر.

وأوضح لويس دي لاسيا أن «الخلايا العصبية تميل لأن تكون أكثر نشاطا وتعمل بشكل أكبر، وفي حال كانت خلاياكم كذلك فتستيقظون كثيرا».

وأشار باحثان من معهد فلوراي لعلم الأعصاب والصحة العقلية في أستراليا في مقال منفصل نُشرته أيضا مجلة «ساينس» تعليقا على نتائج الدراسة، إلى أن تحديد الآليات المسؤولة عن قلة النوم يمكن أن يساعد في تطوير أدوية أفضل.

وقال الباحثان إن العلاجات المتوفرة حاليا «يمكن أن تؤدي إلى صعوبات إدراكية أو انتكاسات»، وقد تأتي أدوية تعمل على أهداف أكثر تحديدا بنتائج أفضل.

ولفت لويس دي لاسيا إلى ضرورة القيام بتجارب سريرية، لكن الأدوية المضادة للصرع يمكن أن تكون واعدة في هذا السياق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهات في كييف وفيتو روسي.. تعرف على آخر تطورات اجتياح أوكرانيا؟

مواجهات في كييف وفيتو روسي.. تعرف على آخر تطورات اجتياح أوكرانيا؟
روسيا تسقط مشروع قرار يأسف لـ«عدوانها» على أوكرانيا في مجلس الأمن

روسيا تسقط مشروع قرار يأسف لـ«عدوانها» على أوكرانيا في مجلس الأمن
بوتين لا يكترث إن كان «منبوذا» دوليا.. كيف استعدت روسيا للعقوبات الغربية؟

بوتين لا يكترث إن كان «منبوذا» دوليا.. كيف استعدت روسيا للعقوبات الغربية؟
كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا

كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا
كاركاتير خيري - روسيا اليوم

كاركاتير خيري - روسيا اليوم
لافروف: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وفق هذا الشرط

لافروف: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وفق هذا الشرط
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»

تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل
أوكرانيا تندد بإطلاق صواريخ على كييف وتشبه روسيا بـ«الشيطان»

أوكرانيا تندد بإطلاق صواريخ على كييف وتشبه روسيا بـ«الشيطان»
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا

الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره

عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره
بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح

بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح
الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا
(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف

(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022

الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022
الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية

الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين ...
«حمى لاسا».. هل الوباء الجديد بدأ بالانتشار؟
«حمى لاسا».. هل الوباء الجديد بدأ بالانتشار؟
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
كولومبيا تلغي تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الـ24 من الحمل
كولومبيا تلغي تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الـ24 من الحمل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»...
اكتشاف دواء يحارب كورونا «طويل الأمد».. بالصدفة
اكتشاف دواء يحارب كورونا «طويل الأمد».. بالصدفة...
المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة
المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة...
أسهل علاج للتخلص من الدوخة عند الوقوف
أسهل علاج للتخلص من الدوخة عند الوقوف...
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»...
المزيد
تحليل الأسباب البيولوجية يسهم في تطوير علاج للأرق
تحليل الأسباب البيولوجية يسهم في تطوير علاج للأرق...
الجسيمات النانوية أمل جديد لمكافحة السرطان
الجسيمات النانوية أمل جديد لمكافحة السرطان...
الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل حليب الأم
الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل ......
كولومبيا تلغي تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الـ24 من الحمل
كولومبيا تلغي تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الـ24 من الحمل...
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط