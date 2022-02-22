Atwasat

«حمى لاسا».. هل الوباء الجديد بدأ بالانتشار؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 10:20 صباحا
«حمى لاسا».. هل الوباء الجديد بدأ بالانتشار؟
فيروس حمى لاسا هو حمى نزفية فيروسية حادة وتنتج من حيوان قارض المعروف باسم الجرذ الأثداء من الجرذان (الإنترنت)
alwasat radio

في حين أن جائحة فيروس «كورونا» لم تنتهِ بعد، يبدو أن الوباء الجديد بدأ بالانتشار، إذ توفي شخص في بريطانيا متأثرًا بمرض «حمى لاسا»، فيما سجلت السلطات الصحية في البلاد ثلاث حالات مؤكدة أخرى.

وبحسب السلطات فإن المصابين الثلاثة أقاموا أخيرًا في غرب أفريقيا، وفق «دويتشه فيله».

وقال ناطق باسم المستشفى الذي سجل الوفاة في بيدفورد شاير: «نؤكد وفاة الشخص الذي كان مصابًا بحمى لاسا، ونتقدم بتعازينا للعائلة في هذا الوقت العصيب». وبحسب السلطات، ليس هناك ما يدعو للقلق على السكان.

ويذكر أن المرض ينتقل عند التعرض لطعام أو أدوات منزلية تحمل عدوى من فضلات وبول الفئران المصابة بالفيروس، كما ينتقل أيضًا عبر سوائل الجسم المصاب.

ومثل «حمى الإيبولا» و«حمى الضنك»، تعد «حمى لاسا» واحدة مما يسمى بـ«الحمى النزفية». ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن نحو 80 % من الأشخاص المصابين بفيروس «لاسا» لا يعانون أعراضًا. ومعدل الوفيات الإجمالي هو 1%. بحسب ما نشره موقع جريدة «ذاالغارديان» البريطانية.

ومع ذلك، يمكن أن يعاني المصابون بـ«حمى لاسا» الحمى والضعف العام في الأيام القليلة الأولى. بعد ذلك قد يعانون الصداع والتهاب الحلق وآلام العضلات وآلام الصدر والغثيان والقيء والإسهال والسعال وآلامًا في البطن.

تعود أصول الحمى إلى مدينة لاسا في شمال نيجيريا، التي تحمل الاسم نفسه أيضًا، وتبلغ فترة الحضانة 21 يومًا.

وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) إنه قد تم تشخيص ثماني إصابات بـ«حمى لاسا» في المملكة المتحدة منذ العام 1980، والإصابتان الأخيرتان كانتا في العام 2009، ولم يكن هناك دليل على انتقال العدوى من أي منها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس: الاعتراف الروسي بالانفصاليين «انتهاك لوحدة أوكرانيا»

غوتيريس: الاعتراف الروسي بالانفصاليين «انتهاك لوحدة أوكرانيا»
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن

الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة

مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة
ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»

ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»
الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية

الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد

إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد
بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا

بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا
برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»

برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»
الأسطورة الكوبية غييرمو جاهز للنزال التاريخي أمام فينسينت في دبي

الأسطورة الكوبية غييرمو جاهز للنزال التاريخي أمام فينسينت في دبي
برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟

برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟
مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسهل علاج للتخلص من الدوخة عند الوقوف
أسهل علاج للتخلص من الدوخة عند الوقوف
5 طرق فعالة لخسارة الوزن بسرعة
5 طرق فعالة لخسارة الوزن بسرعة
شلل الأطفال يعود لأفريقيا بعد 5 أعوام من القضاء عليه
شلل الأطفال يعود لأفريقيا بعد 5 أعوام من القضاء عليه
المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة
المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة
بكتيريا بالأنف تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر
بكتيريا بالأنف تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف دواء يحارب كورونا «طويل الأمد».. بالصدفة
اكتشاف دواء يحارب كورونا «طويل الأمد».. بالصدفة...
المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة
المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة...
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»...
أسهل علاج للتخلص من الدوخة عند الوقوف
أسهل علاج للتخلص من الدوخة عند الوقوف...
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»...
المزيد
«حمى لاسا».. هل الوباء الجديد بدأ بالانتشار؟
«حمى لاسا».. هل الوباء الجديد بدأ بالانتشار؟...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين ......
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»...
بكتيريا بالأنف تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر
بكتيريا بالأنف تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر...
المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة
المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط