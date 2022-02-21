«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

القاهرة - بوابة الوسط

نشر مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الأحد، على صفحته في «فيسبوك» بعض المعلومات والإرشادات بخصوص انتشار متحور «أوميكرون» بين الأطفال.

وجاء في المنشور إن متحور «أوميكرون» ينتشر بسرعة أكبر من المتغيرات الأخرى بين الصغار في السن، مشيرًا إلى أن تلقي الأطفال اللقاحات واتخاذ احتياطات من قبيل تجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على مسافة بين الآخرين لا تقل عن متر، وارتداء كمامة طبية، هي أمور مهمة جدًّا للمساعدة في منع انتشار «كوفيد-19» بين الأطفال.

وأوضح المركز أن منظمة الصحة العالمية صرحت بأن تحليل «PCR» مازال قائمًا وقادرًا على كشف «كوفيد -19»، والمتحور الجديد «أوميكرون.

الطفل وأوميكرون

أما بخصوص التحدث مع الطفل حول «أوميكرون» والمتحورات الأخرى من «كوفيد -19»، فقال المركز إن «الأخبار التي تخص فيروس كورونا ومتحوراته تملأ حياتنا، وفي الأكيد كل طفل لديه سؤال حول هذه الأخبار؛ لذلك يجب علينا أن نوعي أطفالنا بالطريقة الصحيحة من دون أي مخاوف، كما يجب علينا أن نعلمهم كيفية ارتداء الكمامة بالطريقة السليمة والمحافظة على ارتدائها في الأماكن المزدحمة، والتباعد الجسدي في الأماكن المكتظة والتعقيم بين الوقت والآخر، خاصة داخل المدارس، وذلك لأن هذه الوسائل فعالة في انحسار الفيروس».

وعن إمكانية نقل الأطفال فيروس «كورونا» إلى الآخرين حتى إذا لم تظهر عليهم أعراض أو ظهورها بشكل خفيف وعارض، فأوضح المركز أنه بالفعل «يمكن للمصابين بكافة الفئات العمرية نقل الفيروس من شخص لآخر حتى إذا لم تظهر عليهم الأعراض».

وعلل ذلك بسبب انتقال الفيروس عن طريق الرذاذ من الأنف أو العطس أو السعال، وفي هذه الحالة يجب علينا إبقاء مسافات بين الشخص والآخر، وعند سقوط الرذاذ على الأسطح يمكن أن يصيب أي شخص بالعدوى، وذلك عند ملامستها مباشرة، فيجب علينا عند ملامسة أي سطح أن نقوم بالتعقيم المكثف وغسل اليدين جيداً.