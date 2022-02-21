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العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 10:19 صباحا
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
منظمة الصحة العالمية تحذر من ظهور نسخة جديدة من فيروس «كورونا» ستكون هي الأشد خطرا (الإنترنت)
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خلال حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، من ظهور نسخة جديدة من «كورونا»، وصفها بـ«الأكثر خطورة»، محذرًا بأن ثمة «ظروفًا مثالية» في العالم لظهور نسخة جديدة من الفيروس التاجي.

وأشار إلى أن فيروس «كورونا» يقتل نحو 70 ألف شخص في العالم كل أسبوع، بينما لا تزال أنظمة الرعاية الصحية تتحمل عبئًا مفرطًا، مؤكدًا أن الاقتصار على متابعة تطور الفيروس إجراء غير كافٍ بحد ذاته، معتبرًا أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات وتكنولوجيا حديثة لإنهاء جائحة فيروس «كورونا» العام 2022 كحالة طارئة عالمية، حسب «المصري اليوم»، الأحد.

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «وضع نهاية لهذه الجائحة يجب أن يكون في صلب اهتمامنا، ولابد من تعلم الدروس التي تلقيناها».

وأكد أنه تم إعطاء نحو عشرة مليارات جرعة لقاح في العالم، مضيفًا أن المأساة بالطبع هي أن المليارات من الناس لم يستفيدوا بعد من هذه الأدوات المنقذة للحياة (اللقاحات المضادة لفيروس كورونا)، مضيفًا أنه حاليًا هناك 116 دولة خارج المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المشترك، المتمثل في تطعيم 70% من سكان كل بلد بحلول منتصف هذا العام. أكثر من 80% من سكان أفريقيا لم يتلقوا جرعة واحدة بعد.

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