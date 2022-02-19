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المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 02:15 مساء
المتحور «الشبح» قد يسبب مرضا أكثر خطورة
دراسة يابانية تذهب إلى أن المتحور «الشبح» من أوميكرون قد يسبب مرضا أكثر خطورة من المعروف حاليا (الإنترنت)
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يواصل فيروس كورونا كشف متحوارت جديدة، ما يدفع العلماء إلى تكثيف البحث والدراسة لفهم أكثر تعمقًا، أملًا في الخلاص من الجائحة التي حصدت أرواحًا وأصابت مئات الملايين حول العالم.

يمكن أن يتسبب متحور أوميكرون «الخفي»، أو BA.2 كما يطلق عليه رسميًا، في إصابة أكثر خطورة من النسخة الأصلية للسلالة - وقد يكون قادرًا على تجنب بعض العلاجات، وفق «روسيا اليوم».

ووجد باحثون في جامعة طوكيو باليابان أن السلالة الجديدة - التي كانت معروفة بالفعل بأنها أكثر عدوى من BA.1، النسخة الأصلية من أوميكرون - تسببت في حالات أكثر خطورة من الفيروس لدى الهامستر المصاب، حسب «ديلي ميل».

ويعتقد الباحثون أن النسب، التي تشكل حوالي 5% من حالات «كوفيد» الأميركية وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، لها خصائص مشابهة لمتحور دلتا في الطريقة التي تؤثر بها على رئتي الشخص. يجعلها أكثر خطورة من سابقتها.

وأجري البحث على الحيوانات، على الرغم من أنه دراسة ما قبل الطباعة، ما يعني أن النتائج لم تتم مراجعتها من قبل الأقران للنشر في مجلة طبية كبرى.

ولم يُظهر خبراء الصحة قلقًا شديدًا بشأن متحور التخفي حتى الآن. ولا يزال يمثل جزءًا صغيرًا من الحالات في الولايات المتحدة، وفي دول مثل الدنمارك والمملكة المتحدة.

 قدرة السلالة
أبدى الباحثون، الذين كشفوا النتائج التي توصلوا إليها هذا الأسبوع، قلقهم بشكل خاص بشأن قدرة السلالة على تكوين syncytia - كتل من الخلايا التي تدمر الرئتين.

وأنتجت BA.1 كمية أقل من syncytia من متحور دلتا والسلالات الأخرى، وهو ما جعلها شديدة الخطورة. ومثل BA.1، تمتلك السلالة الشبحية أيضًا القدرة على اختراق الأجسام المضادة من اللقاح والعدوى السابقة.

ويجب أن يكون الأشخاص المصابون سابقًا بـBA.1 في مأمن من BA.2، على الرغم من أن النسب لا يمكن أن يخترق الأجسام المضادة من عائلة الفيروس نفسها.

وبشكل عام، يبدو أن مسؤولي الصحة غير مبالين بالمتحور «الخفي»، حتى أن قول لقب BA.2 يجعل الأمر يبدو مخيفا أكثر مما هو عليه بالفعل.

وشرح الدكتور بافيترا رويشودري، وهو خبير في المعلوماتية الحيوية بجامعة واشنطن في سياتل ومتخصص في تسلسل فشل هدف الجينات (SGTF)، تفتقر BA.2 إلى المؤشر الذي تستخدمه SGTF لاتخاذ القرار، وهذا هو السبب في أنه يمكن أن تنتشر بطريقة «سرية» أكثر من السلالات الأخرى.

وقال الدكتور كريس طومسون، خبير علم الأحياء الدقيقة في جامعة لويولا بولاية ماريلاند، إن المناعة الطبيعية المشتقة من عدوى أوميكرون قد تكون أضعف مما كانت عليه من سلالات أخرى لأن المتحور أقل حدة.

ويقول إنه ليس متأكدًا مما إذا كان المتحور الخفي يمكنه اختراق أضداد BA.1، لكن الأمر لا يستحق المجازفة باكتشاف ذلك من خلال عدم التطعيم والتعزيز.

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