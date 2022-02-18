5 طرق فعالة لخسارة الوزن بسرعة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الطبيبة ألونا بولدي الأسباب الكامنة وراء الزيادة السريعة في الوزن، وكذلك أفضل خمس طرق لفقدانه بسرعة، حسب «إكسبريس».

وتعود زيادة الوزن حقا إلى السعرات الحرارية الموجودة والسعرات الحرارية الخارجة - الأمر بهذه البساطة أسرع طريقة لزيادة الوزن هي زيادة كثافة السعرات الحرارية في طعامنا. وهذا يترجم إلى تعبئة الكثير من السعرات الحرارية في كمية صغيرة من الطعام، وفق «روسيا اليوم».

وقالت بولدي: «عندما نأكل الأطعمة، فإننا نلبي متطلبات السعرات الحرارية ولكن لا نشعر بالشبع. في الواقع، ما زلنا نشعر بالجوع مما يدفعنا لتناول المزيد من هذه الأطعمة. وهذا لأن إشارات الجوع لدينا تعتمد على عاملين في الجسم: عدد السعرات الحرارية التي نستهلكها، والشد في معدتنا الذي يعتمد على الجزء الأكبر من وجبتنا».

وقالت الخبيرة إن الأطعمة عالية الكثافة من السعرات الحرارية، مثل الأطعمة المصنعة والسريعة، غالبا ما تخلو من الألياف والماء، وبالتالي توفر الكثير من السعرات الحرارية بكميات قليلة.

وأضافت: «الأطعمة النباتية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات منخفضة في كثافة السعرات الحرارية وعالية الحجم. وتملأ هذه الأطعمة معدتنا بعدد أقل من السعرات الحرارية وتتخذ خيارات رائعة لمن يحاولون إنقاص الوزن».

وإذا كنت اكتسبت وزنا ولم يكن لديك أدنى فكرة عن كيفية فقدانه، فجرب هذه النصائح الخمس.

تخلص من السعرات الحرارية السائلة

قالت بولدي: «تخلص من السعرات الحرارية السائلة، وخاصة المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة الألياف والمواد المغذية. إذا كنت ترغب في الاستمتاع، فاختر العصائر الغنية بالألياف التي تستخدم الفاكهة الكاملة، وليس العصير فقط».

النباتات والحبوب الكاملة

أضف الأطعمة النباتية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات إلى نظامك الغذائي.

وأضافت: «هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تحسن صحتك وتنظم إشارات الجوع بشكل مناسب».

الملح

قلل أو توقف عن تناول الملح لمساعدتك على إنقاص الوزن.

وقالت بولدي: «إن خسارة الوزن التي تسهم في فقدان الوزن هنا هي في الغالب وزن الماء. ومع ذلك، فإن تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح يقلل أيضا من استهلاك الأطعمة المعبأة بها، على سبيل المثال، الأطعمة المصنعة وغير المرغوب فيها والوجبات السريعة، ما يؤدي في النهاية إلى فقدان الدهون».

الوجبات السريعة

نصحت بولدي: «تجنب الأطعمة المصنعة بشكل كبير، والأطعمة السريعة. هذه الأطعمة كثيفة السعرات الحرارية ومرتفعة بالدهون والسكر والملح. فهي لا تساهم فقط في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكري؛ لكنها تخلط أيضا بين إشارات الجوع لدينا مما يؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك وزيادة الوزن».

لا للحرمان

قلل من كثافة السعرات الحرارية الخاصة بك ولكن مهما فعلت، لا تقيد نفسك.

وأوضحت بولدي: «نحتاج إلى سعرات حرارية للبقاء على قيد الحياة، ما يعني أننا بحاجة إلى تناول الطعام. وعندما نقوم بالتقييد، يتلقى جسمنا رسالة مفادها أنه يتضور جوعا ويكافح من أجل حماية بقائه».

ونتيجة لذلك، يمكننا فقط تقييد أنفسنا لفترة طويلة، بغض النظر عن قوة الإرادة.

وبدلا من التقييد، اختر الأطعمة التي تدعم الصحة المثلى وتشجع على إنقاص الوزن. وهذه هي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.