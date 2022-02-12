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«كورونا»: بكين تجيز استخدام لقاح «فايزر» بشروط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 04:08 مساء
«كورونا»: بكين تجيز استخدام لقاح «فايزر» بشروط
الوكالة الصينية للأدوية تسمح باستخدام عقار «فايزر» المضاد لـ«كوفيد-19» (أ ف ب)
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أجازت الوكالة الصينية للأدوية، «بشروط»، استخدام عقار «فايزر» لمعالجة مرض «كوفيد-19»، السبت.

ويسوق هذا المضاد الفيروسي، الذي يؤخذ عبر الفم، تحت اسم «باكسلوفيد»، وفق «فرانس برس».

وسمحت به الولايات المتحدة نهاية ديسمبر، وقد حذت حذوها بعد ذلك نحو أربعين دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت دراسات أنه يخفض بشكل كبير حالات الاستشفاء والوفيات لدى مرضى لديهم استعداد للإصابة بشكل خطر من المرض، ويعتقد بأنه فعال في مواجهة المتحور «أوميكرون».

وتعمل المضادات الفيروسية على خفض قدرة الفيروس على التكاثر مما يلجم تطور المرض.

بشروط
قالت الوكالة الصينية للمواد الطبية إنها «وافقت» على الدواء «بشروط». فعلى غرار دول أخرى سيحصر وصف هذا الدواء للمرضى الذين قد يصابون بشكل حاد من «كوفيد-19».

وأضافت الوكالة الصينية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن على شركة «فايزر» مواصلة الدراسات على هذا العقار وعرض النتائج على الهيئة الناظمة الصينية.

وأتت الموافقة فيما تواجه الصين منذ أسابيع بعض بؤر الإصابة الصغيرة. ومع أن رقعة هذه البؤر محصورة إلا أن السلطات الصحية تشهد تعبئة بسبب رصد إصابات عدة بالمتحور «أوميكرون». ولم تسمح الصين حتى الآن بأي لقاح أجنبي مضاد لفيروس «كورونا».

واللقاحات الوحيدة المتوافرة في البلاد مصنعة محليًّا من قبل مختبرات «سينوفارم» العامة و«سينوفاك» الخاصة وتعتمد على التقنية الكلاسيكية بالفيروس المعطل المفعول.

وتفيد وزارة الصحة الصينية بأن 3.03 مليار جرعة لقاح أُعطيت في البلاد التي أشارت إلى أن نسبة التلقيح الكامل بجرعتين تجاوزت 90%.

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